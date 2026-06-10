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10 de junio de 2026 - 19:33
Policiales.

Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero

Alerta en Jujuy: buscan a una mujer y a una niña de un año que desaparecieron en el barrio de Alto Comedero en San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero

Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero

Carla Florencia Zelaya y Emilia Cataleya Bouchet son intensamente buscadas en Jujuy, luego de haber sido vistas por última vez el 9 de junio de 2026 en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. La denuncia por su desaparición fue radicada el 10 de junio.

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Carla Florencia Zelaya tiene 31 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura robusta, tez morocha y cabello rojizo. Emilia Cataleya Bouchet, de 1 año, según la descripción difundida, es de tez trigueña y cabello corto. No se brindaron datos sobre la vestimenta al momento de la desaparición.

Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero
Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero

Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero

Cómo aportar información

Desde el CINDAC solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Carla y Emilia. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. También se habilitaron las líneas de WhatsApp 388-6828607 y 388-6860239 para aportar información.

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