Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero

Carla Florencia Zelaya y Emilia Cataleya Bouchet son intensamente buscadas en Jujuy, luego de haber sido vistas por última vez el 9 de junio de 2026 en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. La denuncia por su desaparición fue radicada el 10 de junio.

La búsqueda fue difundida por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y Personas de la Diversidad, CINDAC.

Carla Florencia Zelaya tiene 31 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura robusta, tez morocha y cabello rojizo. Emilia Cataleya Bouchet, de 1 año, según la descripción difundida, es de tez trigueña y cabello corto. No se brindaron datos sobre la vestimenta al momento de la desaparición.

Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero Buscan a una mujer y una niña desaparecidas en Alto Comedero Cómo aportar información Desde el CINDAC solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Carla y Emilia. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. También se habilitaron las líneas de WhatsApp 388-6828607 y 388-6860239 para aportar información.

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