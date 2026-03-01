Operativo de búsqueda y rescate en León: asistieron a un hombre herido

El procedimiento se desarrolló el 1 de marzo, desde las 12:00 hasta las 17:28, con base en el Destacamento Policial de León.
El operativo se activó para localizar y rescatar a Emilio Robles, de 50 años, quien se encontraba realizando una caminata hacia los Balcones de León cuando sufrió la lesión que le impidió continuar por sus propios medios.
Comitiva interviniente
Participaron del operativo:
Personal de Defensa Civil
Bomberos de la Policía
Policía de la Provincia
SAME 107
La coordinación estuvo a cargo del Coordinador de Defensa Civil, Crio. My. (r) Carlos Mamaní.
Se dispusieron los móviles LQ11, LQ2 y LQ7, junto a una brigada del Grupo Operativo integrada por González Neri, Velázquez Marcos, Rojas Diego y Herbas Lucas.
Rescate exitoso
En horas de la tarde, el equipo logró identificar al paciente, asistirlo en el lugar y trasladarlo hasta la ambulancia para su posterior derivación al centro asistencial correspondiente.