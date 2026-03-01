Operativo de búsqueda y rescate en León: asistieron a un hombre herido

El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil, desplegó este domingo un operativo de búsqueda y rescate en León, que culminó con éxito tras asistir a un hombre que sufrió un traumatismo en el miembro inferior mientras realizaba trekking.

El procedimiento se desarrolló el 1 de marzo, desde las 12:00 hasta las 17:28, con base en el Destacamento Policial de León.

El operativo se activó para localizar y rescatar a Emilio Robles, de 50 años, quien se encontraba realizando una caminata hacia los Balcones de León cuando sufrió la lesión que le impidió continuar por sus propios medios.

Comitiva interviniente

WhatsApp Image 2026-03-01 at 19.13.20 Participaron del operativo: Personal de Defensa Civil

Bomberos de la Policía

Policía de la Provincia

SAME 107 La coordinación estuvo a cargo del Coordinador de Defensa Civil, Crio. My. (r) Carlos Mamaní. Se dispusieron los móviles LQ11, LQ2 y LQ7, junto a una brigada del Grupo Operativo integrada por González Neri, Velázquez Marcos, Rojas Diego y Herbas Lucas. Rescate exitoso En horas de la tarde, el equipo logró identificar al paciente, asistirlo en el lugar y trasladarlo hasta la ambulancia para su posterior derivación al centro asistencial correspondiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.