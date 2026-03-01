domingo 01 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 19:50
Jujuy.

Operativo de búsqueda y rescate en León: asistieron a un hombre herido

Un hombre de 50 años fue rescatado en León tras sufrir un traumatismo mientras realizaba trekking hacia los Balcones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
rescate leon (1)
WhatsApp Image 2026-03-01 at 19.13.20
El procedimiento se desarrolló el 1 de marzo, desde las 12:00 hasta las 17:28, con base en el Destacamento Policial de León.

El operativo se activó para localizar y rescatar a Emilio Robles, de 50 años, quien se encontraba realizando una caminata hacia los Balcones de León cuando sufrió la lesión que le impidió continuar por sus propios medios.

Comitiva interviniente

WhatsApp Image 2026-03-01 at 19.13.20

Participaron del operativo:

  • Personal de Defensa Civil

  • Bomberos de la Policía

  • Policía de la Provincia

  • SAME 107

La coordinación estuvo a cargo del Coordinador de Defensa Civil, Crio. My. (r) Carlos Mamaní.

Se dispusieron los móviles LQ11, LQ2 y LQ7, junto a una brigada del Grupo Operativo integrada por González Neri, Velázquez Marcos, Rojas Diego y Herbas Lucas.

Rescate exitoso

En horas de la tarde, el equipo logró identificar al paciente, asistirlo en el lugar y trasladarlo hasta la ambulancia para su posterior derivación al centro asistencial correspondiente.

