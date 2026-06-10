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10 de junio de 2026 - 11:30
Policiales.

Confirman el sobreseimiento de los jugadores de Vélez en la causa por abuso sexual

La jueza Patricia Carugatti ratificó la decisión adoptada en diciembre y desestimó los planteos presentados por la querella en el expediente.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual.

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual.

La Justicia desestimó las impugnaciones impulsadas por la querella y ratificó el sobreseimiento de los jugadores de Vélez que habían sido acusados por una joven en una causa por presunto abuso sexual. Es la segunda resolución favorable para los jugadores en un lapso menor a seis meses.

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La denuncia se remonta al 7 de marzo de 2024, cuando una joven se presentó ante las autoridades y afirmó que, días antes, habría sido víctima de abuso sexual por parte de cuatro jugadores del club de Liniers en un hotel de la zona del ex Abasto. Según su declaración, los deportistas habían viajado a Tucumán para disputar un encuentro ante Atlético.

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual.

La causa avanza hacia una primera definición judicial

El expediente alcanzó repercusión a nivel nacional y, a solicitud de la fiscal María Eugenia Posse, fueron imputados Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio.

En diciembre del año pasado, a pocas horas del comienzo de la feria judicial, el juez Augusto Paz Almonacid rechazó el pedido de exclusión de pruebas presentado por la querella y resolvió dictar el sobreseimiento de los cuatro acusados, al entender que se trató de una relación consensuada y no de un hecho de abuso. Posteriormente, los abogados de la denunciante apelaron dicha decisión.

Una vez completadas todas las etapas del proceso, se llevaron adelante cuatro audiencias que se extendieron por más de 30 horas, en las que la parte querellante expuso sus objeciones a la resolución, mientras que las defensas argumentaron los motivos por los cuales debía desestimarse.

La jueza Patricia Carugatti ratificó el fallo.

Las audiencias y los planteos de las partes en el proceso

José Díaz, Juan Andrés Robles y Pedro Parra pidieron que se evaluara la posibilidad de excluir del expediente las pericias efectuadas sobre los teléfonos celulares pertenecientes a testigos de la causa.

En esa línea, objetaron la decisión de sobreseer a los imputados, reclamaron la continuidad de ciertas medidas cautelares que pesaban sobre los futbolistas —entre ellas la caución económica establecida y la restricción para salir del país sin permiso judicial— y solicitaron además que se desestimara el envío de copias del expediente a la Justicia Federal para que se investigara una eventual figura de trata de personas.

El auxiliar Osvaldo Martínez Terán, en cumplimiento de las indicaciones de la fiscal Adriana Reynoso Cuello, no presentó objeciones, dado que no había cuestionado previamente la resolución dictada por Paz Almonacid, y dejó en claro que su intervención en la audiencia tuvo como única finalidad resguardar la validez jurídica del procedimiento.

Ratificaron el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual.

Resolución final y cierre de la instancia en el fuero ordinario

Por otro lado, los abogados defensores Florencia Abdala y Camilo Atim (en representación de Florentín Bobadilla), José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (por Cufré y Osorio), junto con Ernesto Baaclini (defensor de Sosa), pidieron que se rechazaran en su totalidad las presentaciones realizadas por la querella.

En ese entonces, la jueza Patricia Carugatti informó que se tomaría un plazo de 20 días para analizar el expediente y que su resolución sería comunicada por escrito.

Jugadores de Vélez acusados de abuso sexual.

En las últimas horas, las partes fueron notificadas de la decisión, que ratifica el sobreseimiento de los futbolistas, ordena el levantamiento de las medidas cautelares de menor alcance que seguían vigentes y confirma la remisión de una copia del caso a la Justicia Federal, a fin de que evalúe la posible apertura de una investigación por presunta trata de personas.

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