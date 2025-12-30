martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 14:48
Causa.

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual en Tucumán

La medida alcanza a los ex jugadores de Vélez, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ex jugadores de Vélez

Ex jugadores de Vélez

La Justicia de Tucumán resolvió este martes 30 de diciembre sobreseer a los cuatro exjugadores del club Vélez Sarsfield acusados de abuso sexual contra una joven de la provincia tucumana. Se trata de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

La decisión estuvo a cargo del juez Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial de Tucumán, donde el magistrado consideró que “el hecho no constituye delito”.

El medio La Gaceta detalló además que, en el fallo, Almonacid rechazó el pedido de la denunciante para declarar la nulidad de las pericias realizadas sobre los celulares de testigos cercanos a ella. La querella, representada por los abogados Patricia Neme y Alejandro Char, ya anticipó que apelará la resolución.

image

La semana pasada, la Fiscalía había resuelto no acompañar el pedido de sobreseimiento para Florentín, Cufré y Osorio, mientras que sí había avalado la solicitud presentada por la defensa de Sosa. De ese modo, la última palabra se encontraba en manos del juez Augusto José Paz Almonacid.

La discusión en esa audiencia se centró en la validez de un informe pericial del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que la querella cuestionó por sesgo, recortes y desobediencia a órdenes judiciales. Pese a que la instancia no abordó el fondo de la denuncia, la atención se desplazó a la posibilidad de un cierre parcial del expediente para algunos de los acusados.

La causa

En marzo de 2024, los futbolistas José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, quienes por entonces estaban en el plantel de Vélez, fueron acusados por una periodista de 24 años por una supuesta violación grupal cometida en la habitación 407 del Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán, donde el equipo de Liniers había disputado un partido ante Atlético de Tucumán.

La causa se inició hace un año y medio y en este tiempo la víctima declaró en repetidas oportunidades en la Justicia, en una causa a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual. Allí ratificó sus dichos en varias ocasiones, incluso ante una cámara Gesell.

image

Al conocerse la noticia, Vélez decidió activar el protocolo por violencia de género y apartó a los futbolistas del plantel. Hoy ninguno viste esa camiseta.

Sosa, tras pagar una fianza de 50 millones, quedó en libertad y regresó a Buenos Aires. Luego, obtuvo la autorización para atajar en el fútbol de su país, Uruguay.

En tanto, los otros tres jugadores acusados recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y en junio de 2024 lograron la libertad. Todos volvieron a jugar al fútbol en distintos clubes.

La fiscal María Eugenia Posse imputó Abiel Osorio de abuso sexual simple y a Sebastián Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario.

La situación de Braian Cufré y José Florentín es mucho más complicada: la fiscal les endilgó haber sido los violadores de la denunciante. Así, les imputó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

