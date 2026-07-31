Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

El viento norte continuará este viernes 31 de julio en distintas zonas de Jujuy, donde rige una alerta amarilla por viento. La advertencia se mantendrá durante la jornada, mientras que para el fin de semana no se prevén ráfagas intensas.

Jujuy. Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

El fenómeno afectará principalmente a sectores de la Puna y la zona cordillerana. En los próximos días se espera una mejora, aunque el pronóstico anticipa un cambio marcado hacia la próxima semana.

Para este viernes 31 de julio rige una alerta amarilla por viento en la provincia. La advertencia se desarrollará desde la tarde en las siguientes zonas:

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 80 km/h. En sectores de alta montaña, las ráfagas pueden superar los 120 km/h.

Para el resto del área se prevé viento del noroeste, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

La advertencia por viento rige solo para este viernes. Para el fin de semana no se esperan vientos intensos.

Durante el sábado, las máximas se ubicarán entre 21°C y 25°C, con cielo mayormente soleado por la mañana y noches despejadas. El domingo 2 de agosto se espera un ascenso térmico y un panorama similar al del sábado.

El tiempo en Jujuy Rige alerta amarilla para este jueves

Cuándo bajan las temperaturas

En el inicio de la próxima semana, la máxima llegará a 26°C. El cambio más marcado se presentaría a partir del jueves 6 de agosto, cuando se espera un descenso importante. Para ese día, el pronóstico indica una máxima de 16°C, cielo cubierto y probabilidad de lluvias débiles.

Después del jueves, el pronóstico muestra jornadas similares, con mínimas de entre 2°C y -1°C. Si bien el fin de semana del 8 y 9 de agosto podría despejarse, el ambiente seguiría frío.

Este escenario se mantendría aproximadamente hasta el martes 11 de agosto. Luego comenzaría nuevamente el ascenso térmico.