Viento norte en Jujuy: por qué las víboras salen incluso en invierno

s El hallazgo de una víbora dentro del baño de una casa en Monterrico sorprendió a una familia y generó preocupación entre los vecinos. Aunque este tipo de situaciones suele asociarse al verano, las altas temperaturas registradas en los últimos días por efecto del viento norte hicieron que muchas personas se preguntaran si es normal encontrar estos animales en pleno invierno.

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Jujuy. Susto en Monterrico: encontraron una víbora en el baño de una casa

El biólogo Eduardo Vargas , referente del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) , explicó que el aumento de la temperatura ambiente puede provocar que las víboras abandonen momentáneamente sus refugios para calentarse, incluso durante la estación invernal.

Según explicó Vargas, las víboras son animales de sangre fría y dependen de la temperatura del ambiente para regular su metabolismo. "Cuando por ahí se eleva un poquito la temperatura ambiental, empiezan a salir y aprovechan ese calor. Recordemos que las serpientes son de sangre fría, entonces toman la temperatura del ambiente para realizar su metabolismo", aseguró.

El especialista aclaró que, aunque salgan de sus refugios, durante el invierno no suelen alimentarse . "Ellas saben que estamos en época de frío y que no van a poder metabolizar lo que coman. Por eso salen solamente a tomar un poquito de temperatura", puntualizó y detalló que en jornadas con viento norte y temperaturas inusualmente altas pueden favorecer la aparición de estos reptiles.

La víbora encontrada en Monterrico era inofensiva

Vargas explicó que el ejemplar retirado de la casa de Monterrico era una falsa yarará, una de las especies más comunes que pueden encontrarse en la provincia y que no representa un peligro para las personas. "Era una falsa víbora. Son las serpientes más comunes que podemos encontrar y son inofensivas. En algunos casos pueden tirar un mordisco al aire para ganar espacio, pero generalmente no lo hacen", explicó en relación a ese ejemplar.

Encontraron una víbora en el baño de una vivienda en Monterrico

¿En qué zonas de Jujuy es más frecuente encontrarlas?

El especialista señaló que estos episodios suelen registrarse principalmente en barrios cercanos a áreas rurales o con abundante vegetación. "En el casco céntrico es bastante difícil. Lo vemos más en barrios que están cerca de zonas rurales, como Bajo La Viña, Alto La Viña, Cuyaya, Moreno o sectores de Los Perales", puntualizó y explicó que una serpiente puede ingresar a una vivienda sin ser advertida y permanecer escondida durante varios días.

"Puede haberse metido hace bastante tiempo y la familia no darse cuenta. Con la suba de temperatura salió del lugar donde estaba refugiada", detalló el especialista.

¿Cuántas víboras peligrosas hay en Jujuy?

Jujuy alberga alrededor de 40 especies de serpientes, aunque solo una pequeña parte puede representar un riesgo para las personas.

"En la provincia tenemos aproximadamente 40 especies y únicamente el 10%, es decir cuatro especies, pueden ser potencialmente peligrosas para el ser humano", explicó Vargas y entre ellas mencionó:

Yarará.

Yarará chica.

Cascabel.

Coral.

Sin embargo, remarcó que la mayoría de las serpientes que suelen aparecer en viviendas son inofensivas. "Lo que casi siempre encontramos son serpientes inofensivas", aseguró.

Asimismo, Vargas recordó que todas las serpientes cumplen una función importante dentro de los ecosistemas y pidió no matarlas. "Las serpientes, incluso las que son potencialmente peligrosas, cumplen una función muy importante porque ayudan a mantener controladas las poblaciones de roedores", detalló.

El especialista remarcó que, siempre que sea posible, la mejor opción es dejar que personal capacitado realice el rescate y posterior liberación del ejemplar en un ambiente adecuado.