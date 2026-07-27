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27 de julio de 2026 - 09:03
Jujuy.

Susto en Monterrico: encontraron una víbora en el baño de una casa

Una familia de Monterrico alertó a los bomberos tras encontrar una víbora en el baño de su casa. El operativo terminó con el animal devuelto a la naturaleza.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Encontraron una víbora en el baño de una vivienda en Monterrico

Encontraron una víbora en el baño de una vivienda en Monterrico

Una familia del barrio San Martín de Monterrico vivió un fuerte susto durante el fin de semana, cuando encontró una víbora dentro del baño de su casa. Ante la situación, los vecinos dieron aviso a los Bomberos Voluntarios de la ciudad, que intervinieron para retirar al animal de manera segura.

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El operativo se inició alrededor de las 16:10, luego del llamado de un vecino que alertó sobre la presencia del ofidio en el interior de la casa. Al llegar al lugar, el personal de bomberos logró ubicar a la víbora, que se encontraba oculta dentro de un bloque en el sector del baño.

Bomberos de Monterrico retiraron al animal sin inconvenientes

Luego de localizar al ejemplar, los Bomberos Voluntarios de Monterrico realizaron la extracción con las medidas de seguridad correspondientes. El procedimiento permitió retirar al animal sin que se registraran personas heridas ni inconvenientes dentro de la vivienda.

Tras la captura, la víbora fue trasladada hasta una zona de monte, en cercanías del río Las Pavas, donde finalmente fue liberada en su hábitat natural.

El caso generó preocupación entre los vecinos, especialmente porque la aparición ocurrió en un espacio de uso cotidiano como el baño. Sin embargo, desde el primer momento la familia evitó manipular al animal y pidió asistencia, una reacción clave para evitar accidentes.

Qué hacer si aparece una víbora u otro animal en una casa

Ante la presencia de una víbora, alacrán, murciélago u otro animal silvestre dentro de una vivienda, la recomendación principal es no intentar atraparlo ni matarlo. La reacción por miedo puede provocar movimientos bruscos y aumentar el riesgo de mordeduras, picaduras o lesiones.

Lo correcto es mantener distancia, alejar a niños y mascotas, cerrar el sector si es posible sin exponerse y comunicarse con personal capacitado. También es importante no tocar al animal, no arrojarle objetos y no intentar trasladarlo por cuenta propia.

En zonas donde hay presencia de monte, terrenos baldíos o espacios con acumulación de elementos, este tipo de situaciones pueden ocurrir con mayor frecuencia. Por eso, se recomienda mantener patios limpios, retirar escombros, controlar huecos, revisar calzados y evitar dejar acumulados materiales donde puedan refugiarse animales.

La importancia de una correcta manipulación

Aunque en este caso la víbora no era de gran tamaño, los especialistas insisten en que ningún animal silvestre debe ser manipulado sin conocimientos ni elementos adecuados. Muchas especies reaccionan al sentirse amenazadas y pueden provocar accidentes.

Líneas de contacto

Ante la aparición de víboras, alacranes, murciélagos u otros animales dentro de una vivienda, se recomienda no manipularlos y comunicarse con organismos especializados.

  • Emergencias: 911.
  • Bomberos: 100.
  • Bomberos Voluntarios de Monterrico: comunicarse con la base local o con el número de emergencia disponible en la ciudad.
  • CAFAJu: WhatsApp 388 424 9261, de lunes a viernes de 7 a 13, para consultas o reportes vinculados a fauna autóctona.
  • Correo CAFAJu: [email protected]

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