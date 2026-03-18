Encontraron una víbora en el hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá

En las últimas horas, se registró un inusual episodio en el Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá, donde fue hallada una víbora en el sector del hall del establecimiento.

El hecho generó sorpresa entre el personal de salud y las personas que se encontraban en el lugar al momento del hallazgo. Tras ser detectado, se activaron los protocolos correspondientes para retirar al animal de manera segura.

Encontraron una víbora en el hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá Encontraron una víbora en el hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá Intervención y control de la situación

Según se informó, el reptil fue removido sin que se registraran personas heridas ni incidentes mayores. La situación fue controlada en el momento por personal interviniente.

El episodio tuvo lugar en el hospital ubicado en la ciudad de Palpalá, y no afectó el normal funcionamiento de la atención médica dentro del establecimiento.

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