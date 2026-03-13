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13 de marzo de 2026 - 17:43
Policial.

Palpalá: robaron máquinas en un corralón por un valor de 600 mil pesos a plena luz del día

El robo de las tres máquinas se produjo entre las cinco y las seis de la tarde de ayer y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local en Palpalá.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Palpalá: robaron máquinas en un corralón por un valor de 600 mil pesos a plena luz del día

Palpalá: robaron máquinas en un corralón por un valor de 600 mil pesos a plena luz del día

Un comercio dedicado a la venta de materiales de construcción fue víctima de un robo durante la tarde del jueves en la ciudad de Palpalá. El hecho ocurrió en un corralón ubicado en el barrio San José, donde delincuentes sustrajeron varias máquinas eléctricas valuadas en aproximadamente 600 mil pesos.

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El episodio se registró en pleno horario comercial y con clientes dentro del local, según relataron los responsables del negocio.

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El robo ocurrió durante el horario de atención

De acuerdo al testimonio de Nahuel, uno de los responsables del comercio, el hecho ocurrió alrededor de las 17 o 18 horas, cuando cuatro personas ingresaron al local simulando ser clientes.

“Mientras los chicos atendían en el mostrador, entraron cuatro personas. Dos de ellos aprovecharon para tomar las máquinas y guardarlas en un bolso, mientras que los otros dos hacían de campana, preguntando precios como si fueran clientes”, explicó.

Según indicaron, la maniobra permitió que los delincuentes actuaran sin levantar sospechas durante varios minutos.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad

El robo fue advertido cuando uno de los empleados escuchó un ruido y notó que faltaban las máquinas que se encontraban exhibidas en el local. Tras revisar las cámaras de seguridad del comercio, confirmaron que se trataba de las mismas personas que habían ingresado momentos antes.

Entre los elementos sustraídos se encuentran máquinas eléctricas cuyo valor total rondaría los 600 mil pesos.

Desde el comercio señalaron que las imágenes registradas permiten identificar con claridad a los sospechosos.

Realizarán la denuncia y piden mayor seguridad

Los responsables del corralón informaron que presentarán la denuncia ante la Brigada de Investigaciones para que se inicie la correspondiente investigación.

Además, solicitaron mayor presencia policial en el barrio San José, especialmente en la zona de la colectora de la Ruta Nacional 66, donde funcionan numerosos comercios.

Según manifestaron, en ese sector los hechos de inseguridad son reiterados, por lo que consideran necesario reforzar los controles y patrullajes para prevenir nuevos delitos.

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