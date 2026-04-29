Robo de azúcar en Palpalá - Imagen ilustrativa

Un camionero oriundo de Salta denunció en la Seccional N°51 del barrio 18 de Noviembre de Palpalá, el robo de parte de la carga que transportaba hacia un supermercado mayorista.

El chofer había salido días atrás desde Libertador General San Martín con un camión cargado de azúcar proveniente de un conocido ingenio, con destino a un comercio ubicado sobre la colectora de la Ruta 66.

Robaron 240 kilos de azúcar de un camión en Palpalá Robaron 240 kilos de azúcar de un camión en Palpalá

Sospechas y constatación del faltante Cerca del mediodía, al momento de realizar la descarga, el transportista advirtió que la lona del camión estaba desatada, lo que despertó sospechas. Tras revisar la zona de carga, constató que faltaban 24 bultos, con 10 paquetes de un kilo cada uno. En total, fueron sustraídos 240 kilos de azúcar.

Investigación en curso La denuncia fue radicada y se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. La Policía trabaja para identificar a los responsables y recuperar la mercadería.

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