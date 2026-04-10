Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Un accidente fatal se registró en la ruta que conecta Palpalá con Perico , a la altura del parque industrial, y dejó como saldo una persona fallecida. El hecho generó un corte total del tránsito en el sentido hacia Perico, con desvíos desde la zona industrial hasta el acceso a la ciudad.

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De acuerdo a los primeros datos, el siniestro involucró a varios vehículos y provocó una fuerte interrupción en la circulación. En el carril contrario, el tránsito se mantiene habilitado.

La víctima sería un hombre de aproximadamente 55 años, según los testimonios recogidos en el lugar.

Accidente fatal en Perico

Cómo ocurrió el accidente

Un testigo identificado como Bruno relató la secuencia del hecho. Según indicó, todo ocurrió en las primeras horas del día, cuando todavía había poca visibilidad. “Estaba parado en este lugar, una persona bajó de un colectivo, preguntó dónde es El Pongo y cruzó la ruta. Una camioneta lo atropelló, salió despedido muy alto y quedó sobre la ruta”, expresó.

“Un auto que venía chocó a la camioneta y se prendió fuego”, agregó el testigo. “Con el matafuego de otro vehículo logramos apagar el fuego”, relató Bruno, quien también indicó que varias personas colaboraron en el lugar.

Además, señaló que ayudaron a los ocupantes de los vehículos afectados en medio de la emergencia.

Embed - Accidente fatal en la ruta entre Palpalá y Perico

Corte total y desvíos en la zona

El tránsito en sentido Palpalá–Perico quedó completamente interrumpido desde el parque industrial, donde se implementó un desvío, hasta el ingreso a la ciudad de Perico.

La circulación en el carril contrario se mantiene normal, lo que permite el paso de vehículos sin restricciones en ese sentido.

En el lugar se registran largas filas de autos y demoras importantes para quienes intentan llegar a Perico.