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26 de mayo de 2026 - 18:59
Jujuy.

Pac-Man, el clásico de 1980 que revolucionó los videojuegos

Pac-Man, el icónico videojuego, fue furor mundial en la industria del entretenimiento hace casi cinco décadas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Pac-Man: el clásico videojuego que marcó a generaciones

Pac-Man: el clásico videojuego que marcó a generaciones

El Día Mundial del Pac-Man se conmemora en mayo y recuerda la importancia de uno de los videojuegos más populares de la historia que rompió con los modelos tradicionales de su tiempo al presentar una propuesta simple, colorida y adictiva.

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Creado por Toru Iwatani y lanzado por Namco en 1980, el juego era protagonizado por una figura amarilla que debía comer puntos mientras escapaba de fantasmas. “La intención era que fuera un juego simple”, contó Pedro Aguilar.

“Pac-Man fue el primero que sale es para Atari, estamos hablando de la primera consola de videojuegos para todo el mundo”, subrayó y agregó que la idea era desarrollar un videojuego que venda y que sea para toda la familia.

Embed - PEDRO AGUILAR - PAC-MAN: EL JUEGO QUE SE COMIÓ AL MUNDO

El Pac-Man, un éxito mundial

“En esa época todos los juegos eran pensados para el público masculino. Y piensan un juego para toda la familia. “Las frutas, que son esos objetos que aparecen, son pensados en las mujeres, por ejemplo, porque en ese momento en Japón decían que las mujeres consumían más dulce que los hombres”.

“Estaban comiendo una pizza, saca una porción de pizza y ahí aparece la forma como tal del Pac-Man por primera vez. El símbolo de la palabra comer es un cuadrado, no existen formas circulares dentro del diccionario, japonés. Entonces, a ese cuadrado lo modificaron y aparece el círculo nuevamente”, relató.

El Pac-Man es justamente un juego de un personaje que come. “En realidad el nombre iba a ser Puck Man. Pero como piensen que salía para las consolas, para los fichines, tenían miedo de que en las plazas de juego, sobre todo en las de Estados Unidos, por cómo se escribe, lo vandalicen, lo cambien, lo vuelvan un insulto”.

Pac-Man: el clásico videojuego que marcó a generaciones
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El furor que comenzó en 1980

“Le fue tan bien en la época de los fichines que generó escasez de monedas en Japón y en Estados Unidos”, y detalló que los fantasmas “están pensados de una manera. Tienen nombre y tienen personalidad, es una de las primeras guías que está considerado dentro de los videojuegos que uno puede llegar a predecir, porque cada fantasma se mueve de una forma especial, no todos se mueven igual. Hay uno que se mueve recto, hay uno que trata de anticipar al jugador, hay uno que se mueve al azar. Es como que cada uno tiene una personalidad y una forma de moverse dentro del mapa”.

“Hay un solo jugador que logró la partida perfecta, que logró llegar de principio a fin, que son más de 200 niveles, sin morir, sin nada, agarrando todas las pastillas, que son consideradas poder”, y señaló que en el nivel 256 empezaron a aparecer bugs porque no había tanta memoria en ese momento en el juego, entonces la pantalla empezaba a descontrolarse”.

Pac-Man: el clásico videojuego que marcó a generaciones
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Aguilar dijo en su visita a Arriba Jujuy, que Pac-Man “hoy tienen versiones para celulares, versiones online que directamente en una página los vas a encontrar”, y alertó que algunas versiones para móviles son de “dudosa procedencia”.

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