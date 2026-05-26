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26 de mayo de 2026 - 17:24
Delito.

Realizarán un taller gratuito en Jujuy para prevenir estafas en adultos mayores

La capacitación abordará robo de identidad, datos bancarios, seguridad en WhatsApp y prevención de fraudes digitales.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Estafas a adultos mayores.

Estafas a adultos mayores.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará un taller gratuito sobre prevención de estafas virtuales y telefónicas, destinado principalmente a adultos mayores, aunque abierto a personas de todas las edades.

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La capacitación se denomina “Prevención de Delitos Virtuales” y busca brindar herramientas prácticas para el uso seguro de las tecnologías, especialmente frente a las distintas modalidades de engaño que circulan a través de llamadas telefónicas, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Cuándo y dónde será el taller

estafas
Estafas a adultos mayores.

Estafas a adultos mayores.

El encuentro se realizará el próximo lunes 1 de junio, a las 11 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en avenida Cafrune 1561.

La actividad estará a cargo del licenciado Agustín Carabajal y será gratuita para todos los vecinos y vecinas que quieran participar.

Qué temas se abordarán

Durante el taller, los participantes podrán aprender sobre prevención de estafas telefónicas y virtuales, robo de identidad, protección de datos bancarios y seguridad en WhatsApp.

La propuesta apunta a generar conciencia sobre los riesgos que existen en los entornos digitales y a incorporar herramientas simples para reconocer posibles intentos de fraude.

Desde la organización destacaron que, si bien la capacitación está pensada principalmente para adultos mayores, también pueden participar personas de otras edades interesadas en aprender a prevenir delitos virtuales.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3885137054 o 3884382950.

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