Estafa millonaria en Jujuy: le ofrecieron descuentos en un servicio y le vaciaron la cuenta

Una vecina de Jujuy perdió $20 millones tras una estafa con un falso empleado de energía (imagen ilustrativa)

Una vecina de San Salvador de Jujuy denunció haber sido víctima de una estafa millonaria luego de recibir un mensaje de un supuesto empleado de la empresa de energía eléctrica. La mujer perdió $20 millones entre un préstamo solicitado sin autorización y la sustracción de sus ahorros, tras una maniobra que comenzó con una oferta de supuestos descuentos en la factura de luz.

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Según la denuncia, el hecho ocurrió días atrás, cuando la damnificada fue contactada a través de WhatsApp por un hombre que se presentó como operario de la compañía de servicios públicos. En medio del impacto de los aumentos tarifarios, el supuesto trabajador le ofreció beneficios y rebajas en las boletas de energía, una excusa que le dio apariencia de credibilidad al engaño.

Confiada en que se trataba de un trámite real, la mujer accedió a brindar sus datos personales. Recién horas después advirtió que algo no estaba bien.

De acuerdo con el relato de la víctima, la maniobra comenzó con una comunicación aparentemente simple, un mensaje o llamada a través de WhatsApp de alguien que aseguraba trabajar para la empresa prestadora del servicio eléctrico.

Una vecina de Jujuy perdió $20 millones tras una estafa con un falso empleado de energía (imagen ilustrativa)

Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES.

El estafador utilizó una modalidad cada vez más común; presentarse como representante de una empresa conocida, ofrecer un beneficio económico atractivo y aprovechar la necesidad o el interés de la persona para obtener información sensible.

En este caso, el gancho fue un supuesto descuento en la boleta. Una vez que la mujer entregó sus datos, los delincuentes avanzaron sobre su cuenta bancaria.

El modus operandi, paso a paso

La estafa tuvo varias etapas bien definidas:

1. Primer contacto por WhatsApp

El delincuente se comunicó por una vía habitual y directa, simulando ser un empleado de la empresa de energía.

2. Oferta de un beneficio económico

Le ofreció descuentos en las facturas de luz, aprovechando el contexto de subas tarifarias para que el planteo pareciera creíble.

3. Pedido de datos personales

Bajo la excusa de gestionar ese supuesto beneficio, logró que la víctima entregara información sensible.

4. Ingreso a la cuenta y operaciones sin autorización

Después del contacto, la mujer descubrió movimientos extraños en su homebanking.

5. Préstamo bancario y vaciamiento de fondos

Los estafadores consiguieron que se otorgara un préstamo por $14 millones a nombre de la víctima sin su autorización y luego transfirieron ese dinero a distintas billeteras virtuales.

6. Robo de los ahorros

Además del crédito, también sustrajeron otros $6 millones que la mujer tenía ahorrados en su cuenta, derivándolos a otras cuentas y billeteras.

En total, la pérdida denunciada asciende a $20 millones.

Qué descubrió la víctima

La mujer notó el fraude cuando revisó su cuenta bancaria y advirtió movimientos que no había realizado. Allí encontró que figuraba un préstamo millonario ya acreditado y, al mismo tiempo, transferencias hacia distintas billeteras virtuales.

Es decir, no solo le quitaron el dinero que ya tenía depositado, sino que además le cargaron una deuda a su nombre mediante un crédito que ella nunca pidió.

La denuncia

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la víctima se presentó en la Dirección General de Investigaciones de la Policía, en el barrio Chijra de la capital jujeña, donde formalizó la denuncia.

El caso volvió a poner en foco una modalidad de fraude que se repite con frecuencia: delincuentes que se hacen pasar por empleados de empresas de servicios, bancos o entidades conocidas para obtener datos, ingresar a cuentas y concretar préstamos o transferencias sin autorización.

Qué tener en cuenta para no caer en este tipo de engaños

En este tipo de maniobras hay una señal de alerta que se repite: la promesa de un beneficio inmediato a cambio de compartir información personal o bancaria.

Por eso, ante contactos de supuestas empresas de servicios, la recomendación es no brindar datos sensibles, no compartir claves ni códigos y cortar la comunicación para verificar directamente con los canales oficiales de la empresa.