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11 de mayo de 2026 - 19:16
País.

El desafío viral de un profesor con sus alumnos terminó mostrando una historia emocionante

Un profesor de Córdoba prometió hora libre a sus alumnos si aparecía la figurita de Lionel Messi, desafío que desencadenó una historia de superación.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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El desafío viral de un profesor con sus alumnos 

Francisco Huaiquil es profesor de educación física en Córdoba y se hizo famoso por un desafió a sus alumnos de tercer año: les dijo si salía la figurita de Lionel Messi tendrían hora libre. “Increíble la repercusión”, dijo el docente en Arriba Jujuy.

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“Fue todo muy espontáneo. Los chicos durante la mañana estuvieron abriendo algunos paquetes. Y ya me habían dicho que en la hora de educación física vamos a abrir uno. Bueno, genial, les digo yo. Y ahí salió el desafío”, relató.

Aclaró que la hora libre “consistió en realizar un cambio de actividades a la jornada que estaba prevista. Que era una jornada de vóley. Y se jugó al vóley, pero también se dio el espacio para que podamos jugar al fútbol”, subrayó.

Un trabajo especial en Córdoba

Francisco trabaja con chicos en la Fundación Humanitaria de Bilet Massé, un pueblo de Córdoba. “Chicos de un barrio de una realidad muy vulnerable. Son chicos de 11, 12 y 13 años. Viven en un barrio con mucha pobreza”.

“Y tenemos la oportunidad de viajar a un torneo de fútbol internacional. Y que no es nada más y nada menos que en Disney. Es un sueño también. Es increíble. Tal vez la única oportunidad es que alguien de la familia pueda salir del país a conocer otra realidad”, destacó.

“Es un regalo de Dios el poder vivir esta experiencia y acompañarlos a ellos. Porque más allá de lo que es ir a jugar al fútbol, es todo lo que conlleva la experiencia. Acompañarlos, que disfruten, que conozcan, que se relacionen con chicos de todas partes del mundo”, marcó.

Dijo que van los mejores equipos del mundo. “Somos algunos equipos invitados. Van de las favelas de Brasil, van del Congo, van equipos de Ucrania”, detalló y dijo que ya recibieron el apoyo de todos para poder viajar.

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