Alumnos de la UNJu viven una experiencia internacional en la Expo San Juan Minera

Un grupo de 25 estudiantes de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) participa de la Expo San Juan Minera , una de las muestras más importantes del sector, donde viven una experiencia internacional ligada a la formación, la tecnología y el futuro de la actividad minera.

Germán Díaz Alarcón y Paula Acha contaron que el viaje se da en el marco de las actividades por la Semana de la Minería, que se realiza todos los años en torno al 7 de mayo. En esta oportunidad, además, coincidió con la realización de la Expo Internacional de Minería en San Juan, un evento que se organiza cada dos años y que reunió a empresas, especialistas y representantes de distintos países.

Los estudiantes remarcaron que se trata de una oportunidad muy importante para conocer de cerca el movimiento que hoy genera la minería en distintas regiones del país, especialmente en provincias como Jujuy y San Juan.

Según explicaron, hoy existe una fuerte mirada sobre territorios con presencia de minerales estratégicos, como el litio y el cobre, que tienen un papel cada vez más relevante a nivel mundial. En ese contexto, consideraron que este tipo de espacios permite entender mejor cómo se proyecta la actividad y cuál es el lugar que puede ocupar la región en los próximos años.

Tecnología, innovación e inteligencia artificial

Durante la expo, los alumnos también pudieron ver de cerca algunos de los avances tecnológicos que ya forman parte del trabajo minero. Entre ellos, mencionaron el caso de máquinas de perforación que antes requerían un operador al lado y que ahora pueden ser manejadas a distancia gracias al desarrollo de inteligencia artificial.

Explicaron que, al tratarse de una actividad de alto riesgo, estas innovaciones permiten mejorar las condiciones de seguridad y operar con mayor precisión desde un lugar seguro. Para los estudiantes, el contacto con estas herramientas también representa una forma de acercarse al tipo de minería que se viene.

Presencia internacional en San Juan

La Expo San Juan Minera reúne además a representantes de distintos países vinculados al desarrollo del sector. Entre las naciones mencionadas por los estudiantes aparecen Alemania, Finlandia, Perú y Canadá, consideradas potencias mundiales en materia minera.

La participación de estos países le da a la experiencia un carácter internacional y permite a los jóvenes jujeños tomar contacto con empresas, tecnologías y miradas globales sobre una actividad que sigue creciendo en la agenda económica y productiva.