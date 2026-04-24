Se presentó el primer Índice de Producción y Estructura Industrial y Minera de Jujuy

Este jueves, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU, un centenar de personas asistió a la presentación del Índice de Producción y Estructura Industrial y Minera de Jujuy (IPEIM-Juy). Se hicieron presentes funcionarios provinciales, dirigentes políticos, empresarios, industriales, profesionales y estudiantes, quienes pudieron conocer esta nueva herramienta clave para el desarrollo económico local.

El encuentro se consolidó como un espacio de diálogo estratégico sobre el presente y futuro de la industria jujeña. Durante la jornada, se detalló el funcionamiento del IPEIM-Juy, un indicador sintético de frecuencia bimestral que mide la evolución del sector a través de tres dimensiones fundamentales: producción física, masa salarial real e ingresos reales.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial de Jujuy, quien brindó una introducción destacando la importancia de contar con datos propios y actualizados para fortalecer la toma de decisiones y potenciar la competitividad de la industria jujeña.

Una herramienta estratégica para la toma de decisiones

La exposición técnica de los índices estuvo a cargo de las licenciadas Laura Cozzi y Maribel Gudiño, investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). El IPEIM-Juy fue desarrollado por este equipo técnico en articulación directa con la Unión Industrial de Jujuy, bajo una iniciativa orientada a fortalecer el análisis y monitoreo del entramado productivo local.

La presentación subrayó que el índice no solo permite monitorear la evolución de la actividad, sino que también facilita el análisis de la estructura del sector y la identificación de patrones de crecimiento. Los asistentes destacaron la relevancia de contar con estadísticas económicas precisas a nivel provincial, un avance fundamental para orientar las decisiones tanto del sector público como de la inversión privada.

Índice de Producción y Estructura Industrial y Minera de Jujuy (4)

El evento contó también con la presencia y el acompañamiento de Jaime Iber Alfaro Aliaga, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, cuya participación reafirmó el compromiso de la casa de estudios con la excelencia técnica y la vinculación académica en proyectos de alto impacto para la región. Su presencia subrayó la relevancia de la alianza estratégica entre la Universidad y el sector industrial para la validación de estos indicadores.

A través del ciclo Producción en Foco, la UIJ reafirmó su compromiso de consolidar un ámbito de encuentro entre el Estado, las empresas y la universidad, promoviendo la construcción de una agenda común orientada al desarrollo sostenible de la región. -

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