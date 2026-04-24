Triple choque en Perico y demoras sobre la ruta 47

Un choque en cadena se registró este mediodía sobre la ruta 47, en la ciudad de Perico, a la altura del semáforo de La Posta, y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona.

De acuerdo con la información conocida, el siniestro ocurrió en el sentido que va desde Santo Domingo hacia el centro de Perico. Los vehículos involucrados fueron un Renault Mégane, un Ford Focus y una camioneta Toyota Hilux.

Según el relato preliminar, el Renault Mégane chocó al Ford Focus y, producto del impacto, el Ford Focus terminó colisionando contra la camioneta Toyota Hilux.

Solo hubo daños materiales en el choque en Perico A pesar de la secuencia del choque en cadena y de los daños visibles en los vehículos, no se reportaron personas heridas. El hecho dejó únicamente daños materiales, aunque durante algunos minutos generó complicaciones y atención en uno de los sectores transitados de Perico.

El siniestro ocurrió en la ruta 47, a la altura del semáforo de La Posta, un punto de circulación frecuente dentro de la ciudad. Ahora resta determinar con mayor precisión cómo se produjo la mecánica del triple choque y las responsabilidades de cada conductor.

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