Choque frontal en San Juancito: 12 personas asistidas y trasladadas al hospital

Un fuerte choque frontal se registró el domingo por la tarde sobre la ruta nacional 66 bis, a la altura del paraje San Juancito, y dejó como saldo a 12 personas asistidas y trasladadas a un centro de salud.

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De acuerdo al parte policial, el siniestro ocurrió cerca de las 17:30 e involucró a una camioneta Toyota Hilux, en la que viajaban cinco ocupantes, y una camioneta tipo trafic Peugeot Expert, donde se desplazaban siete personas.

Cuando el personal policial llegó al lugar encontró a ambos vehículos con importantes daños materiales, luego de una colisión frontal cuyas causas todavía se investigan.

Los ocupantes de los dos rodados fueron asistidos por personal del SAME y luego trasladados al hospital Zabala para una mejor evaluación. Según se informó de manera oficial, todas las personas involucradas quedaron en observación tras el fuerte impacto.

La escena mostró la magnitud del choque, con severos daños en la parte delantera de ambos vehículos y un importante despliegue de equipos de emergencia en plena ruta.

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En el operativo intervinieron efectivos de la Seccional 21°, junto con personal de Seguridad Vial, Criminalística y Bomberos, que realizaron las tareas de rigor para determinar cómo se produjo el siniestro.

Por ahora, la investigación busca establecer qué ocurrió en el tramo de la ruta donde impactaron de frente la Hilux y la Peugeot Expert.