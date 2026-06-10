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10 de junio de 2026 - 10:33
Jujuy.

Choque en Ruta 42 entre El Carmen y Monterrico: dos heridos y una persona atrapada

Dos autos impactaron de frente esta mañana en la Ruta 42 a la altura de El Carmen. Uno de los heridos quedó atrapado y debió ser rescatado por bomberos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dos heridos tras un fuerte choque en la ruta que une El Carmen con Monterrico

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Según la información conocida hasta el momento, el impacto fue protagonizado por un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Fox, que habrían colisionado de manera frontal. Como consecuencia del fuerte golpe, ambos vehículos quedaron con importantes daños materiales.

Choque en Tura 42 (1)

Uno de los heridos quedó atrapado

Tras el siniestro, personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a las personas involucradas. Uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos.

Luego del operativo, los dos heridos fueron derivados al hospital local para recibir atención médica. Por el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de las personas trasladadas.

Investigan cómo ocurrió el choque

Las causas del siniestro todavía son materia de investigación. Se espera que las pericias y el trabajo del personal interviniente permitan establecer cómo se produjo el impacto entre los dos vehículos.

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