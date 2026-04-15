Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Cinco siniestros viales en la mañana jujeña: choques, derrapes y demoras en distintos puntos de la Capital

Cinco siniestros viales se registraron durante la mañana de este miércoles en San Salvador de Jujuy. Hubo choques y derrapes en avenidas y accesos clave, con cortes, desvíos y demoras. Los hechos se ubicaron en Almirante Brown al 600, Ciudad Cultural, Urquiza, Riobamba hacia RN 9 y Forestal con Ibáñez.

Un choque entre vehículos obligó a cortar el tránsito en avenida Almirante Brown, a la altura 600, en el sector cercano a la escuela Sánchez de Bustamante. Se mostró a los rodados involucrados sobre la calzada, con circulación desviada mientras se ordenó la zona.

El conductor del vehículo más chico, un auto rojo, contó que quedó “medio golpeado” y con dolor en el hombro. También señaló que el otro rodado “apareció de la nada” cuando él intentó ingresar o doblar, de acuerdo con su relato.

La presencia de los vehículos sobre la avenida generó filas y demoras, sobre todo en horarios de ingreso a escuelas y movimiento temprano de colectivos y motos. En el lugar se montó un operativo para canalizar el tránsito por calles alternativas.

alte brown

Ciudad Cultural: choque entre camioneta y auto, sin heridos según actuaciones iniciales

A las 09:01 se constató un siniestro en Ciudad Cultural. Participaron una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por una mujer de 49 años, y un Fiat Cronos gris, al mando de una mujer de 59.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial y Criminalística, y asistió el SAME. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hecho habría ocasionado daños materiales y no se registraron personas lesionadas.

Según lo que se comentaba en el lugar, el auto gris habría intentado realizar un giro en U a gran velocidad y, como ambos vehículos circulaban casi a la par, se produjo el impacto. Ese punto quedó bajo verificación a partir de las pericias y del relevamiento de la escena.

Embed - Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro

ciudad cultural

Avenida Urquiza: derrape y complicaciones en la circulación

Casi en el mismo horario, se reportó un derrape sobre avenida Urquiza. El hecho se ubicó entre los siniestros que se dieron en cadena durante la mañana en diferentes sectores de la Capital.

Si bien no trascendieron detalles sobre personas lesionadas en ese punto, el reporte incluyó demoras y la necesidad de circular con precaución por presencia de personal abocado al ordenamiento vial.

El movimiento sostenido de la zona y la calzada con tránsito intenso complicaron el paso por algunos tramos.

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Calle Riobamba hacia RN 9: accidente de motos

Otro de los siniestros se registró en calle Riobamba, en dirección hacia la Ruta Nacional 9. En ese lugar se informó un accidente de motos, dentro del recuento de hechos relevados durante la mañana.

La situación también impactó en la circulación, con conductores que buscaron alternativas para salir a la RN 9 o retomar recorridos hacia otros barrios. En la zona se pidió mantener distancia y bajar la velocidad por el flujo de vehículos y la presencia de rodados de menor porte.

El sector suele concentrar tránsito de paso, por lo que cualquier incidente genera colas rápidas en los accesos.

Alto Comedero: siniestro en Forestal e Ibáñez

En el barrio Alto Comedero, se reportó un quinto siniestro en la intersección de avenida Forestal y avenida Ibáñez. El reporte lo incluyó dentro de los hechos de la mañana, aunque sin mayores precisiones sobre la mecánica del choque o el estado de los involucrados.

Aun así, la mención se sumó al panorama de una mañana con varios puntos críticos en simultáneo, con conductores que debieron tomar desvíos según la cuadra o el tramo.

En ese marco, se mencionaron tareas vinculadas a Seguridad Vial en distintos sectores, con intervención en el ordenamiento de la circulación y asistencia según cada caso.