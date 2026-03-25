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25 de marzo de 2026 - 10:09
Policiales.

Impactante siniestro en Alto Comedero: tres vehículos involucrados

Un choque entre dos camionetas y una motocicleta se registró en Alto Comedero y provocó interrupciones momentáneas en el tránsito.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
accidente choque

Un choque entre tres vehículos se registró en Alto Comedero, generando complicaciones en el tránsito y la intervención de personal policial.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la mañana sobre la avenida Forestal en intersección con calle Olimpia Barrionuevo, y tuvo como protagonistas a dos camionetas y una motocicleta.

Interrupciones en la circulación

Como consecuencia del impacto, la circulación vehicular en la zona se vio interrumpida durante algunos minutos, mientras se desarrollaban las tareas en el lugar.

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Investigación en curso

Efectivos de la Policía de Jujuy trabajan para determinar las causas que originaron el choque, que por el momento se encuentra bajo investigación.

Según la información disponible hasta ahora, no se registraron personas heridas.

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