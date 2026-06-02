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2 de junio de 2026 - 11:58
País.

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes y qué pasará el 17 de junio en Salta

El fin de semana largo de junio ya tiene fecha confirmada. Cómo se aplicarán los feriados de Güemes y qué ocurrirá el 17 de junio en Salta.

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Por  Judith Girón
Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes&nbsp;

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El feriado nacional en homenaje a Güemes, que originalmente cae el miércoles 17 de junio, será trasladado al lunes 15 de junio, permitiendo conformar un fin de semana largo de tres días en todo el país.

Sin embargo, en Salta la situación será diferente. Además del feriado nacional trasladado al lunes 15, el miércoles 17 seguirá siendo una jornada especial debido a la vigencia de la Ley Provincial 5.032/1976, que establece la conmemoración del fallecimiento del héroe gaucho.

Para la administración pública provincial, el 17 de junio será feriado. En cambio, para el sector privado será considerado un día no laborable, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

De esta manera, en Salta el esquema quedará conformado con feriado el lunes 15 de junio, jornada laboral normal el martes 16 y feriado provincial o día no laborable el miércoles 17.

Salta tendrá una semana especial con actos por Güemes y el debut de Argentina en el Mundial

La agenda salteña incluirá además una de las celebraciones más tradicionales de la provincia. El martes 16 de junio se realizará la histórica Guardia Bajo las Estrellas, uno de los actos centrales en homenaje al General Martín Miguel de Güemes.

La jornada tendrá un atractivo adicional para los fanáticos del fútbol, ya que esa misma noche, desde las 22 horas, la Selección Argentina disputará su debut en el Mundial 2026.

Por otra parte, el siguiente feriado de junio será el sábado 20, Día de la Bandera, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Al coincidir con un sábado, no generará modificaciones en la actividad habitual de la administración pública ni del sistema educativo.

¿Por qué es feriado el 17 de junio en Argentina?

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Homenaje al General Mart&iacute;n Miguel de G&uuml;emes

Homenaje al General Martín Miguel de Güemes

El 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la lucha por la independencia argentina. La fecha recuerda el fallecimiento del prócer salteño, ocurrido en 1821, y fue incorporada al calendario nacional como feriado para reconocer su aporte a la defensa del territorio y a la construcción de la Nación.

Güemes nació en Salta en 1785 e ingresó al Regimiento Fijo de Buenos Aires a los 14 años. Durante su carrera militar participó en la defensa de la ciudad frente a las invasiones inglesas y, tras la Revolución de Mayo, se destacó por sus acciones en el norte argentino.

Su actuación en la Quebrada de Humahuaca y en la batalla de Suipacha le valió el ascenso a capitán y un creciente reconocimiento dentro de las fuerzas patriotas. En 1815 fue designado gobernador de la Intendencia de Salta, desde donde lideró la resistencia contra los avances del ejército español.

El líder salteño organizó una estrategia de defensa basada en milicias gauchas que resultó clave para impedir el avance realista hacia el resto del territorio. Gracias a esa resistencia, el Ejército del Norte pudo sostener la lucha independentista en una etapa decisiva.

Güemes murió el 17 de junio de 1821 tras permanecer varios días herido por un disparo recibido durante un enfrentamiento con tropas españolas comandadas por el coronel José María Valdés. Su legado lo convirtió en uno de los grandes héroes de la independencia argentina y en una figura emblemática para Salta y todo el país.

Los próximos fines de semana largos de 2026

  • 13, 14 y 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • 9, 10, 11 y 12 de julio: Día de la Independencia y feriado puente.
  • 15, 16 y 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • 10, 11 y 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 21, 22 y 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
  • 5, 6, 7 y 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María y feriado puente.

Con este esquema, junio marcará el inicio de una serie de fines de semana largos que se extenderán durante gran parte del segundo semestre de 2026.

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