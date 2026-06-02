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2 de junio de 2026 - 09:58
País.

Se agrava la crisis del transporte en Salta: ahora podrían faltar los colectivos durante el día

El transporte nocturno en Salta ya se ve afectado desde hace un par de días y ahora podrían reducirse también las frecuencias durante el día.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Crisis del transporte en Salta - Imagen creada con IA

Crisis del transporte en Salta - Imagen creada con IA

La reducción de los recorridos nocturnos de colectivos en Salta y el área metropolitana podría ser apenas el primer paso de una crisis más profunda. Empresarios del sector advirtieron que la escasez de gasoil y los atrasos en los pagos ponen en riesgo la continuidad normal del servicio, incluso durante los horarios de mayor demanda.

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La situación genera preocupación entre miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o realizar trámites.

Las reservas de combustible están cerca del límite

Según señalaron fuentes vinculadas al sistema de transporte, las empresas continúan operando gracias al combustible almacenado en sus tanques de reserva. Sin embargo, esos recursos comenzaron a agotarse debido a retrasos acumulados en los pagos y a la falta de desembolsos previstos para la compra de gasoil.

Desde el sector aseguran que el stock disponible disminuye semana tras semana y que la falta de regularización financiera podría derivar en nuevas restricciones operativas.

La preocupación creció especialmente porque aún no se habría abonado una de las partidas destinadas a garantizar el abastecimiento de combustible durante este mes.

Crisis en el transporte de Salta
Crisis en el transporte de Salta

Crisis en el transporte de Salta

Miles de usuarios podrían verse afectados

Hasta ahora, el principal impacto de la crisis se concentró en los recorridos nocturnos, cuya suspensión obligó a reorganizar actividades y modificar rutinas en distintos puntos del área metropolitana.

Sin embargo, la posibilidad de que las frecuencias diurnas comiencen a resentirse abre un escenario mucho más complejo. Una reducción de servicios durante las horas habituales podría afectar directamente a trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen del colectivo como principal medio de transporte.

Además, el problema podría generar mayores tiempos de espera, unidades más congestionadas y dificultades para garantizar la movilidad en los horarios pico.

Una deuda millonaria detrás del conflicto

El conflicto tiene como telón de fondo una delicada situación financiera del sistema de transporte. Días atrás, desde SAETA reconocieron la existencia de una deuda millonaria que afecta el funcionamiento del servicio.

El propio gerente general de la empresa, Claudio Juri, calificó el escenario como crítico, mientras que desde el Gobierno provincial admitieron obligaciones pendientes con el sistema que rondan los 7.000 millones de pesos.

En este contexto, la provisión de combustible aparece como uno de los principales factores de preocupación para las empresas operadoras.

Incertidumbre sobre la continuidad del servicio

Mientras continúan las negociaciones para encontrar una solución financiera, el sistema de transporte enfrenta una creciente incertidumbre. La posibilidad de que las dificultades para acceder al gasoil impacten en los servicios diurnos mantiene en alerta tanto a empresarios como a usuarios.

Por el momento, los colectivos continúan circulando con normalidad durante el día, aunque las advertencias del sector reflejan que el margen de maniobra es cada vez más reducido y que una pronta resolución será clave para evitar nuevas complicaciones en la prestación del servicio.

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