Salta: colectivos recortan horario nocturno desde este lunes

Crisis en el transporte de Salta

La reducción del servicio nocturno de transporte público en la provincia de Salta ya comenzó a generar preocupación entre los habitantes del Valle de Lerma. La medida, implementada por SAETA desde este lunes 1 de junio, establece la suspensión total de los recorridos entre las 23:30 y las 5:30 en toda el área metropolitana.

Saeta Saeta

El cambio afecta especialmente a quienes se trasladan diariamente entre la ciudad de Salta y las localidades del Valle. Según el nuevo esquema, los colectivos urbanos finalizarán sus recorridos a las 22:30, mientras que el último servicio interurbano con destino al Valle de Lerma partirá desde la capital salteña a las 22:00.

Miles de usuarios afectados La decisión despertó inquietud entre trabajadores de distintos sectores que cumplen horarios nocturnos, como comercios, gastronomía y servicios de salud. Muchos usuarios advierten que la falta de transporte durante la madrugada dificultará el regreso a sus hogares una vez finalizada su jornada laboral.

Saeta Salta La medida también impactará en estudiantes y personas que realizan actividades en la ciudad de Salta y dependen del transporte público para retornar a localidades como Rosario de Lerma, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced. Mientras crece el malestar entre los usuarios, vecinos y referentes de distintas comunidades expresaron su preocupación por las complicaciones que podría generar la reducción del servicio, especialmente para quienes no cuentan con medios de transporte alternativos.

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