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1 de junio de 2026 - 21:12
Transporte.

Salta: colectivos recortan horario nocturno desde este lunes

La suspensión del servicio de colectivos durante la noche y la madrugada en Salta genera preocupación entre los usuarios. La medida comienza desde las 23:30.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Crisis en el transporte de Salta

Crisis en el transporte de Salta

La reducción del servicio nocturno de transporte público en la provincia de Salta ya comenzó a generar preocupación entre los habitantes del Valle de Lerma. La medida, implementada por SAETA desde este lunes 1 de junio, establece la suspensión total de los recorridos entre las 23:30 y las 5:30 en toda el área metropolitana.

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El cambio afecta especialmente a quienes se trasladan diariamente entre la ciudad de Salta y las localidades del Valle. Según el nuevo esquema, los colectivos urbanos finalizarán sus recorridos a las 22:30, mientras que el último servicio interurbano con destino al Valle de Lerma partirá desde la capital salteña a las 22:00.

Miles de usuarios afectados

La decisión despertó inquietud entre trabajadores de distintos sectores que cumplen horarios nocturnos, como comercios, gastronomía y servicios de salud. Muchos usuarios advierten que la falta de transporte durante la madrugada dificultará el regreso a sus hogares una vez finalizada su jornada laboral.

Saeta Salta

La medida también impactará en estudiantes y personas que realizan actividades en la ciudad de Salta y dependen del transporte público para retornar a localidades como Rosario de Lerma, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.

Mientras crece el malestar entre los usuarios, vecinos y referentes de distintas comunidades expresaron su preocupación por las complicaciones que podría generar la reducción del servicio, especialmente para quienes no cuentan con medios de transporte alternativos.

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