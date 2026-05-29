viernes 29 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de mayo de 2026 - 10:02
Policiales.

Estafa masiva en Salta: ofrecían empleos falsos en Ciudad Judicial a cambio de dinero

Cerca de 100 personas habrían sido engañadas con falsas ofertas laborales. Los estafadores pedían 40 mil pesos para un supuesto trámite de ingreso.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cerca de 100 personas fueron engañadas con falsos empleos en Ciudad Judicial en Salta.

Cerca de 100 personas fueron engañadas con falsos empleos en Ciudad Judicial en Salta.

Una nueva estafa generó preocupación en Salta: alrededor de un centenar de personas habrían sido engañadas mediante falsas propuestas de empleo relacionadas con el Poder Judicial, difundidas por correo electrónico, redes sociales y mensajes de WhatsApp. El fraude se basaba en prometer supuestas vacantes laborales en Ciudad Judicial.

Lee además
Estafas en Jujuy (imagen generada con inteligencia artificial).
Jujuy.

Estafas en Jujuy: qué hago si me llega una transferencia "equivocada"
Foto creada con IA.
Importante.

Alertan en Jujuy sobre estafas en viajes estudiantiles: qué tener en cuenta para no caer

El interesado debía abonar el pago de 40 mil pesos, suma que solicitaban bajo el argumento de avanzar con el presunto proceso de incorporación.

Cerca de 100 personas fueron engañadas con falsos empleos en Ciudad Judicial.

Cómo operaba la maniobra y de qué manera captaban a las víctimas

Para hacer más convincente la maniobra, los estafadores incluso asignaban supuestos turnos para estudios preocupacionales en hospitales, buscando reforzar la apariencia de legitimidad del ofrecimiento.

Las sospechas comenzaron cuando los damnificados dejaron de recibir respuestas y decidieron acercarse al sector de Recursos Humanos del Poder Judicial, donde les informaron que no había ningún proceso de selección en marcha y confirmaron que se trataba de una estafa a gran escala.

Desde el Poder Judicial señalaron que los estafadores enviaban mensajes con títulos como “Notificación Extrajudicial”, “Intimación Digital”, “Aviso de despacho emitido – responda a la brevedad” o menciones a un presunto “Tribunal Regional del Trabajo”, con el fin de aparentar formalidad y generar confianza.

Una nueva modalidad de estafa encendió las alarmas en Salta.

Asimismo, advirtieron que los correos eran enviados desde direcciones apócrifas con terminación “@libero.it”, un dominio que no guarda ningún tipo de relación con organismos judiciales oficiales.

Advertencia oficial del Poder Judicial de Salta

“Algunas de las víctimas aseguraron haber recibido una oferta de trabajo en Ciudad Judicial a cambio de la entrega de un monto de dinero”, señaló Marcelo Báez, titular del Área de Prensa del Poder Judicial de Salta, durante una entrevista con Radio Salta.

El vocero enfatizó además que el Poder Judicial no tiene procesos de incorporación abiertos en la actualidad y subrayó que tampoco utiliza gestores ni intermediarios para la contratación de personal.

Ciudad Judicial de Salta.

El estafador les pedía a las víctimas el pago de 40 mil pesos para el inicio del supuesto trámite para incorporación laboral y hasta les ofrecía facilidades de pago”, añadió.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Frente a este escenario, desde Ciudad Judicial solicitaron a la población no abrir mensajes de correo sospechosos ni acceder a los enlaces incluidos en esas comunicaciones, debido a que podrían ser utilizados para sustraer información personal o comprometer la seguridad de los dispositivos.

Embed

Además, aconsejaron corroborar cualquier oferta laboral únicamente mediante vías oficiales y mantenerse alerta ante solicitudes de dinero vinculadas a presuntos procesos de incorporación laboral.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estafas en Jujuy: qué hago si me llega una transferencia "equivocada"

Alertan en Jujuy sobre estafas en viajes estudiantiles: qué tener en cuenta para no caer

Realizarán un taller gratuito en Jujuy para prevenir estafas en adultos mayores

Un funcionario salteño propone cultivar hojas de coca en Salta y Jujuy

Salta: hubo más de 300 atenciones pediátricas por enfermedades respiratorias

Lo que se lee ahora
Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste. video
Policiales.

Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Grave siniestro vial. video
Jujuy.

Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo. video
Espectáculos.

La famosa jujeña que podría ser desalojada de su casa en Palermo

Aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy desde el 1 de junio
Jujuy.

Desde el 1 de junio aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy: los nuevos precios

Imagen creada con IA.
Atención.

Jujuy: el finde habrá cambios en el tránsito por la circulación de un camión de gran porte

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel