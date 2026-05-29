Estafa masiva en Salta: ofrecían empleos falsos en Ciudad Judicial a cambio de dinero

Cerca de 100 personas fueron engañadas con falsos empleos en Ciudad Judicial en Salta.

Una nueva estafa generó preocupación en Salta : alrededor de un centenar de personas habrían sido engañadas mediante falsas propuestas de empleo relacionadas con el Poder Judicial , difundidas por correo electrónico , redes sociales y mensajes de WhatsApp . El fraude se basaba en prometer supuestas vacantes laborales en Ciudad Judicial.

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El interesado debía abonar el pago de 40 mil pesos , suma que solicitaban bajo el argumento de avanzar con el presunto proceso de incorporación .

Para hacer más convincente la maniobra, los estafadores incluso asignaban supuestos turnos para estudios preocupacionales en hospitales, buscando reforzar la apariencia de legitimidad del ofrecimiento.

Las sospechas comenzaron cuando los damnificados dejaron de recibir respuestas y decidieron acercarse al sector de Recursos Humanos del Poder Judicial , donde les informaron que no había ningún proceso de selección en marcha y confirmaron que se trataba de una estafa a gran escala .

Desde el Poder Judicial señalaron que los estafadores enviaban mensajes con títulos como “Notificación Extrajudicial”, “Intimación Digital”, “Aviso de despacho emitido – responda a la brevedad” o menciones a un presunto “Tribunal Regional del Trabajo”, con el fin de aparentar formalidad y generar confianza.

Una nueva modalidad de estafa encendió las alarmas en Salta.

Asimismo, advirtieron que los correos eran enviados desde direcciones apócrifas con terminación “@libero.it”, un dominio que no guarda ningún tipo de relación con organismos judiciales oficiales.

Advertencia oficial del Poder Judicial de Salta

“Algunas de las víctimas aseguraron haber recibido una oferta de trabajo en Ciudad Judicial a cambio de la entrega de un monto de dinero”, señaló Marcelo Báez, titular del Área de Prensa del Poder Judicial de Salta, durante una entrevista con Radio Salta.

El vocero enfatizó además que el Poder Judicial no tiene procesos de incorporación abiertos en la actualidad y subrayó que tampoco utiliza gestores ni intermediarios para la contratación de personal.

Ciudad Judicial de Salta.

“El estafador les pedía a las víctimas el pago de 40 mil pesos para el inicio del supuesto trámite para incorporación laboral y hasta les ofrecía facilidades de pago”, añadió.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Frente a este escenario, desde Ciudad Judicial solicitaron a la población no abrir mensajes de correo sospechosos ni acceder a los enlaces incluidos en esas comunicaciones, debido a que podrían ser utilizados para sustraer información personal o comprometer la seguridad de los dispositivos.

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Además, aconsejaron corroborar cualquier oferta laboral únicamente mediante vías oficiales y mantenerse alerta ante solicitudes de dinero vinculadas a presuntos procesos de incorporación laboral.