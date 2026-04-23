Emergencia en el transporte, grandes inversiones y juicio político: los ejes de la sesión en la Legislatura de Jujuy

La Legislatura de Jujuy llevó adelante este miércoles 23 de abril una nueva sesión ordinaria en la que se abordaron distintos temas de peso para la provincia. Entre los puntos centrales estuvo la aprobación de la prórroga de la emergencia en el transporte , además del ingreso formal del pedido de juicio político al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ahora deberá seguir su curso dentro del ámbito legislativo.

La diputada provincial Gisel Bravo, del bloque Jujuy Crece, explicó que el pedido de juicio político “ha pasado a la comisión investigadora, en donde debe constituirse la comisión acusadora y ahí observar el procedimiento formal” . Además, precisó que todavía no se definió una fecha para la reunión, aunque estimó que podría concretarse la próxima semana.

Bravo indicó también que integra esa comisión y señaló: “Seguramente les vamos a estar informando cómo avanza, si es que procede este pedido de juicio político”.

En cuanto al desarrollo general de la sesión, la legisladora oficialista remarcó que “hemos tocado distintos temas, se han aprobado distintas leyes”. Entre ellos, confirmó que “se ha hablado de la emergencia en el transporte” y que finalmente “hemos aprobado la ley que tiene que ver con la declaración de emergencia en el transporte”.

Otro de los temas debatidos fue el proyecto del Ejecutivo vinculado al fomento de las grandes inversiones. Sobre ese punto, Bravo sostuvo que “se ha armado un buen debate, un arduo debate”, marcando que fue uno de los ejes destacados de la jornada legislativa.

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En la misma sesión también quedó aprobado el Tribunal Conclusional. Según explicó la diputada, se trata de “un proyecto que veníamos trabajándolo junto a la Corte Suprema de Justicia, la sala penal estrictamente, para poder ir concluyendo rápidamente las causas que están bajo el procedimiento del Código Procesal Penal anterior”.

Además, detalló que se sancionó “un nuevo régimen para prevención de incendios en estaciones de servicio”, que reemplaza el uso de agua por espuma, y que también “hemos aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación”.

Fellner pidió respaldo para las pymes

Sesión en la Legislatura: diputado Martín Fellner. Sesión en la Legislatura: diputado Martín Fellner.

Por su parte, el diputado provincial del justicialismo Martín Fellner hizo también su balance de la sesión.

“Hemos acompañado porque creemos que hay que promocionar las nuevas inversiones en Jujuy, pero sin dejar de sostener que también tenemos que acompañar al sector pyme”, afirmó. En esa línea, advirtió: “Creemos que es hoy el gran abandonado de Jujuy, se están cerrando muchos comercios, muchos locales, lo estamos viendo día a día”.

También se refirió a la emergencia en el transporte y explicó que la medida “tiene que ver con ir mejorando la flota de los transportes, darle margen a las empresas que también están siendo ahogadas, es un alivio para esas empresas”.

Fellner señaló que “no es lo mismo la circulación de los vehículos en la capital que en el interior, donde las condiciones no solo de los caminos, sino también climática, los accesos y demás son complicados”, remarcó.

Créditos UVA y transporte alternativo siguen en comisión

En relación con el tema de los créditos UVA, tanto desde el oficialismo como desde la oposición coincidieron en que el expediente todavía no fue tratado en el recinto y continuará en análisis dentro de las comisiones.

Gisel Bravo confirmó que “todavía no entró en el orden del día, así que todavía tiene que hacerse despacho”. Fellner, en tanto, señaló que el tema “va a seguir siendo debatido en las comisiones” y explicó que hay procesos judiciales ya iniciados, por lo que también se deben pedir informes y actuar con cautela.

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Sobre el transporte alternativo, el legislador justicialista indicó que es otro de los asuntos que continúan bajo discusión en la comisión correspondiente. “Hay muchos transportes alternativos. También hemos discutido el tema de los transportes ilegales, o los que no terminan de formalizarse”, expresó.

En cuanto al pedido de juicio político y jury al presidente de la Corte, Fellner confirmó que “ya fue derivado a la sala para su estudio, pero ingresó en el día de hoy, así que seguramente vamos a tener novedades la semana próxima”.