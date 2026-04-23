Diputados aprobaron la prórroga de la emergencia del transporte en Jujuy

El Fomento a Grandes Inversiones y la prórroga de la emergencia del transporte, entre otros proyectos, fueron aprobados este jueves en la 4ta Sesión Ordinaria de los Diputados realizada en la Legislatura .

Fueron aprobados además de la Ley de Fomento a Grandes Inversiones (FOGIN) y la Modificación de la Ley N 6059 de " Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor" , la Modificación de la Ley N 6363 "Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación", la Modificación de la Ley N 6059 de "Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor", la Creación del Tribunal Conclusional y el Régimen Técnico Específico, Moderno y Jurídicamente Claro en materia de Prevención y Protección contra Incendios para Estaciones de Servicio.

También tomaron estado parlamentario 18 proyectos de ley que fueron girados a distintas comisiones para su posterior análisis, además de proyectos de declaración, de resolución y de pedidos de informes. La sesión dio comienzo con la presencia de 45 diputados y fue presidida por el vicepresidente 1ro de la Legislatura, Mario Fiad .

En primer lugar, se debatió el Fomento a Grandes Inversiones . María Teresa Agostini expuso que Jujuy es la tercera provincia exportadora y la principal productora de litio: "Hay un panorama minero con una gran estructura y con un gran papel en la economía" .

Agostini señaló que la actividad minera es el principal motor de crecimiento. "Es un proyecto que va a poner a Jujuy en lo más alto. Cuando crece la producción, crece el trabajo", sostuvo. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría como Ley N 6500.

4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura 4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura

En el ámbito del Poder Judicial se trató la Modificación de la Ley N 6363 "Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación". Gisel Bravo expresó que el proyecto otorga más orden, claridad y transparencia al organismo, a la vez que le confiere más eficiencia. Por mayoría de la Cámara fue aprobada como Ley N 6501.

Emergencia del transporte

En cuanto al proyecto de Modificación de la Ley N 6059 de Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor, Iván Poncio señaló que la grave crisis que atraviesa el sector hace necesario que se declare el estado de emergencia del transporte, apuntando al costo del combustible como uno de los ejes causantes del problema. El proyecto fue aprobado por gran mayoría de la Cámara y consagrado como Ley N 6502.

También recibió tratamiento la Creación del Tribunal Conclusional. Adriano Morone expuso que este proyecto es uno más de los que se suman al proceso de reforma judicial que viene realizando la provincia. Agregó que "tiene que ver con el pase al sistema acusatorio, que dinamiza los procesos". El proyecto fue aprobado por gran mayoría de los diputados como Ley N 6503.

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También recibió tratamiento y debate el "Régimen Técnico Específico, Moderno y Jurídicamente Claro en materia de Prevención y Protección contra Incendios para Estaciones de Servicio", proyecto aprobado por amplia mayoría de la Cámara como Ley N 6504.

Los otros proyectos aprobados por los diputados

Finalmente fueron aprobados los proyectos de declaración de interés legislativo: el 50 Aniversario del Bachillerato Provincial N 1 "Ing. Alberto J. Iturbe", de la localidad de Fraile Pintado, departamento Ledesma, a celebrarse el día 10 de mayo del corriente año; y el evento denominado "Raid de los Andes 2026", a realizarse los días 9 y 10 de mayo del corriente año.