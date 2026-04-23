jueves 23 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de abril de 2026 - 17:45
Jujuy.

Diputados aprobaron la prórroga de la emergencia del transporte en Jujuy

En la 4ta Sesión Ordinaria en la Legislatura, los Diputados aprobaron prórroga de la emergencia del transporte, entre otros proyectos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura

4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura

El Fomento a Grandes Inversiones y la prórroga de la emergencia del transporte, entre otros proyectos, fueron aprobados este jueves en la 4ta Sesión Ordinaria de los Diputados realizada en la Legislatura.

Lee además
Legislatura de Jujuy.
Política.

Asumieron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo quedó conformada la Legislatura
canal 4 de jujuy transmitira en vivo la apertura de sesiones ordinarias
Discurso.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

Fueron aprobados además de la Ley de Fomento a Grandes Inversiones (FOGIN) y la Modificación de la Ley N 6059 de "Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor", la Modificación de la Ley N 6363 "Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación", la Modificación de la Ley N 6059 de "Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor", la Creación del Tribunal Conclusional y el Régimen Técnico Específico, Moderno y Jurídicamente Claro en materia de Prevención y Protección contra Incendios para Estaciones de Servicio.

También tomaron estado parlamentario 18 proyectos de ley que fueron girados a distintas comisiones para su posterior análisis, además de proyectos de declaración, de resolución y de pedidos de informes. La sesión dio comienzo con la presencia de 45 diputados y fue presidida por el vicepresidente 1ro de la Legislatura, Mario Fiad.

En primer lugar, se debatió el Fomento a Grandes Inversiones. María Teresa Agostini expuso que Jujuy es la tercera provincia exportadora y la principal productora de litio: "Hay un panorama minero con una gran estructura y con un gran papel en la economía".

Agostini señaló que la actividad minera es el principal motor de crecimiento. "Es un proyecto que va a poner a Jujuy en lo más alto. Cuando crece la producción, crece el trabajo", sostuvo. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría como Ley N 6500.

4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura
4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura

4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura

En el ámbito del Poder Judicial se trató la Modificación de la Ley N 6363 "Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación". Gisel Bravo expresó que el proyecto otorga más orden, claridad y transparencia al organismo, a la vez que le confiere más eficiencia. Por mayoría de la Cámara fue aprobada como Ley N 6501.

Emergencia del transporte

En cuanto al proyecto de Modificación de la Ley N 6059 de Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor, Iván Poncio señaló que la grave crisis que atraviesa el sector hace necesario que se declare el estado de emergencia del transporte, apuntando al costo del combustible como uno de los ejes causantes del problema. El proyecto fue aprobado por gran mayoría de la Cámara y consagrado como Ley N 6502.

También recibió tratamiento la Creación del Tribunal Conclusional. Adriano Morone expuso que este proyecto es uno más de los que se suman al proceso de reforma judicial que viene realizando la provincia. Agregó que "tiene que ver con el pase al sistema acusatorio, que dinamiza los procesos". El proyecto fue aprobado por gran mayoría de los diputados como Ley N 6503.

4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura
4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura

4ta Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura

También recibió tratamiento y debate el "Régimen Técnico Específico, Moderno y Jurídicamente Claro en materia de Prevención y Protección contra Incendios para Estaciones de Servicio", proyecto aprobado por amplia mayoría de la Cámara como Ley N 6504.

Los otros proyectos aprobados por los diputados

Finalmente fueron aprobados los proyectos de declaración de interés legislativo: el 50 Aniversario del Bachillerato Provincial N 1 "Ing. Alberto J. Iturbe", de la localidad de Fraile Pintado, departamento Ledesma, a celebrarse el día 10 de mayo del corriente año; y el evento denominado "Raid de los Andes 2026", a realizarse los días 9 y 10 de mayo del corriente año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Asumieron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo quedó conformada la Legislatura

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

La Legislatura analiza la creación del municipio autónomo de Alto Comedero

Se realizó la 1ra Sesión Especial y la 3ra Ordinaria en la Legislatura

Vence la Ley de Emergencia en el Transporte y podrían quedar 175 colectivos fuera de servicio

Lo que se lee ahora
La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara video
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara video
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus. video
Jujuy.

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Foto ilustrativa. video
Se viene.

Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy video
Jujuy.

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy

Llamado a la solidaridad de Fabiana.
Solidaridad.

El relato de una jujeña que estuvo al borde de la muerte, pasó por 6 cirugías y necesita ayuda

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel