Se realizó la 1ra Sesión Especial y la 3ra Ordinaria en la Legislatura

Se realizó la 1ra Sesión Especial del 2026 y la 3ra Sesión Ordinaria en la Legislatura de Jujuy , donde se trató el acuerdo para la designación de cargos en la Justicia e ingresaron varios proyectos y pedidos de informes.

El diputado justicialista Rubén Rivarola aseguró que fue una sesión “muy buena. Espero que de todas las cosas que se han dicho vayamos a un fin bueno para nuestra provincia y para Argentina, que sigamos debatiendo y buscando la mejor solución para Jujuy, porque si a Jujuy le va bien, a todos los jujeños les va bien”.

Confirmó que se habló de los jubilados, de los menores de 14 años y del problema con los aumentos de combustibles. “Qué tenemos que ver nosotros con la guerra si YPF es argentino, pero parece que estos aprovechan lo que sea y le meten el aumento”.

“Hoy está el país parado por el problema del gasoil, cortes en el país, más lo que está pasando en Buenos Aires con los colectivos, Jujuy también está en la misma sintonía. Espero que como subió tan rápido, ahora que ya bajó el petróleo, lo vuelvan a bajar”.

Sobre la situación de deudores de créditos UVA, confirmó que “ se lo va a llevar para la próxima sesión. Lo que pasa es que algunos diputados no estaban muy atentos a lo que se estaba pasando y otros sí. Nos vamos a juntar entre todos y vamos a hacer lo mejor posible para que salga en la próxima sesión”.

“Una sesión poco productiva”

El diputado por La Libertad Avanza, Kevin Ballestry, dijo que fue “una sesión poco productiva en cuanto a lo que se ha hablado. Mucha queja a la gestión nacional, pero poco tratamiento a los temas locales, tanto a las decisiones del Ejecutivo provincial y a temas que deberían ser agenda de la Legislatura”.

Confirmó que se seguirá debatiendo la municipalización de Alto Comedero. “ Creemos que la municipalización no hace al fondo de la cuestión, sino que queremos saber si se han hecho estudios de impacto ambiental previo a tomar semejante decisión”.

“El cambio administrativo y cívico que va a tener Alto Comedero en caso de llegar a ser municipio, obliga a repensar lo que es transporte urbano de pasajeros, escuelas, hospitales, pavimentación, cloaca, tendido de luz eléctrica, agua potable, cordón cuneta. Es todo un cambio enorme y nos obliga a realizar muchos análisis, debates y estudios de base”.

Embed - 1ra Sesión Especial y la 3ra Ordinaria en la Legislatura: la palabra de Rivarola y Ballesty

Acuerdo por cargos en la Justicia

La legisladora del Frente Jujuy Crece, Giselle Bravo indicó que durante la sesión especial se prestó acuerdo a la designación de dos agentes fiscales. “Son dos profesionales muy preparados que han sido los mejores en cada uno de sus concursos”.

“También hemos prestado acuerdo a la designación del doctor Diego Cussel como Fiscal de Estado, que había sido designado durante el receso de la legislatura y hemos dado cumplimiento a esta manda constitucional”, detalló.

Confirmó que durante la sesión ordinaria ingresaron varios proyectos como la municipalización de Alto Comedero. “Somos dos comisiones las que intervienen en este proyecto. Nuestros referentes ya están haciendo un trabajo en Alto Comedero, haciendo reuniones con los vecinos, con distintos sectores”.

Subrayó que trabajan en otros proyectos como una modificación del Consejo de la Magistratura. “Es importante y prioritario que lo podamos evaluar y determinar respecto a estas modificaciones para que pueda entrar en funcionamiento con los consensos máximos de los órganos que intervienen en esta institución”.

Piden la interpelación al Ministro de Hacienda

Mientras que el diputado Gastón Remy del Frente de Izquierda, afirmó tras las sesiones de este jueves, que el tema de los deudores de créditos UVA es central. “Lo que trata la Legislatura al menos es trazar una opinión y un punto de vista provincial para que el Banco Nación también tenga en cuenta algo que creo se está haciendo a nivel de todas las provincias, dar un mensaje de que en todo el país está ese problema de que se creó un esquema que no se puede pagar”.

Sobre el pedido de informes presentado por el decreto de ajuste del gasto público, piden una interpelación al Ministro de Hacienda “para poner blanco sobre negro sobre cuál es la situación financiera de la provincia, atento a que se tenía superávit hasta hace muy poco y ahora parece que la cuestión cambió rotundamente”.

“Creemos que es necesario que cuando venga el Ministro, que es la intención, se responda todo atento a que todavía no ha habido publicaciones oficiales al respecto. Es una buena oportunidad para que toda la población sepa realmente cuál es la situación financiera”, resaltó.

Embed - Se realizó la 1ra Sesión Especial y la 3ra Ordinaria en la Legislatura: la palabra de Bravo y Remy

Todos los temas

La Legislatura prestó acuerdo a la solicitud formulada por el Poder Ejecutivo para la designación de Diego Cussel como Fiscal de Estado, y de Martín La Villa y Rodrigo Guevara como Agentes Fiscales de Investigación Preparatoria.

La Cámara tomó conocimiento del Decreto-Acuerdo N° 5084, del Poder Ejecutivo, que dispone para toda la Administración Pública Provincial la implementación de medidas de contención del gasto público por el ejercicio 2026.

Con el ingreso de 67 proyectos de ley, la Legislatura de Jujuy promueve el trabajo en comisiones con una agenda amplia que anticipa debates en múltiples frentes. Entre las iniciativas giradas para su tratamiento se encuentra el Programa Provincial para la Creación, Apertura, Fortalecimiento y Optimización de Centros de Detención para Adolescentes Infractores de la Ley Penal.

La Creación del Registro Único Provincial de Acompañantes Terapéuticos con Orientación en Jóvenes, orientado a ordenar y fortalecer el acompañamiento profesional. En el ámbito educativo, se destacan proyectos como la Prevención y Erradicación del Acoso u Hostigamiento Escolar en la Provincia de Jujuy y la Prohibición del Uso de Dispositivos Electrónicos Personales en Establecimientos Educativos. A estos se suma la iniciativa para Garantizar la Formación Docente Obligatoria, Permanente, Gratuita y con Puntaje en Trastorno del Espectro Autista (TEA), Neurodiversidades y Diversidades Cognitivas, con eje en la inclusión.

También ingresaron propuestas vinculadas a la cultura y la memoria, como la Fijación de Precio de Entrada y Garantía de Acceso al Museo del Cabildo de Jujuy y la Incorporación de Placas Conmemorativas para Excombatientes de Malvinas en establecimientos educativos.

En materia de salud y derechos, tomó estado parlamentario el proyecto de Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.733, que establece procedimientos médico-asistenciales frente a la muerte perinatal. Además del proyecto para implementar el Programa Provincial de Sensibilización e Intervención en Masculinidades.

El paquete legislativo también incluye iniciativas como la implementación de Juicios por Jurados en materia penal, la Modificación de la Ley Nº 4513 de Promoción de la Microempresa, la Protección, Conservación y Puesta en Valor de Estructuras Fósiles e Icnitas de la Provincia de Jujuy y el Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte.

Por otra parte, se declaró de Interés Legislativo el Encuentro Nacional e Internacional de Escritores por la Paz – Jujuy 2026; el Aniversario N° 25 del Colegio Polimodal N° 1 de la localidad de Cusi Cusi; la conmemoración de las Bodas de Plata del grupo de artesanas “Llankay Maky”; el evento “A 5 años de la Ley Iara en Jujuy”; el Congreso “Impulsa Ventas 2026”; el “Jujuy Trail”; y el “FENOA Jujuy 2026”.