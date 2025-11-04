martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 10:55
Reunión.

Más de 50 familias jujeñas están afectadas por los créditos UVA: las cuotas ascienden a más de 600 mil pesos

Familias jujeñas que sacaron en su momento créditos UVA, buscan soluciones a las deudas contraídas con este sistema. Algunas superan los 100 millones de pesos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Reunión con legisladores por los créditos UVA: las cuotas ascienden a más de 600 mil pesos

Reunión con legisladores por los créditos UVA: las cuotas ascienden a más de 600 mil pesos

Más de 50 familias jujeñas se vieron damnificadas por los créditos UVA que sacaron hace un par de años atrás. Si bien las deudas varían de acuerdo a los diferentes créditos bancarios, están desesperadas porque sostienen que ya no pueden costear los montos.

Reunión con legisladores por los créditos UVA: las cuotas ascienden a más de 600 mil pesos
Reunión con legisladores por los créditos UVA: las cuotas ascienden a más de 600 mil pesos

Reunión con legisladores por los créditos UVA: las cuotas ascienden a más de 600 mil pesos

Reunión con diputados provinciales

En diálogo con nuestro medio, Jorge Aldana, vocero de los damnificados por los créditos UVA, explicó que la situación es crítica ya que “los diferentes créditos bancarios están más que dolarizados y es imposible pagarlos”.

En este sentido dijo que la idea de la reunión con diputados provinciales, es para solicitarle la posibilidad de que intervengan para poder darle alguna solución a esta problemática.

En cuanto a la situación de las familias, Aldana explicó que: “prácticamente en una familia donde trabajan ambos, se usa el 90% del sueldo de uno de los dos para poder pagar el crédito UVA. Dependiendo del plan que pidió cada uno, las cuotas van desde los 500 mil pesos hasta los 700 mil, o incluso más. Por ejemplo, de $1.400.000 que sacamos algunas familias en su momento, estamos debiendo cuotas de casi 600 mil pesos. Cuando pedimos una adecuación de la deuda al monto final, no nos pueden decir porque el índice UVA es algo que se va incrementando todo el tiempo”, explicó Aldana.

Para ser más gráfico aún sobre la situación de las familias, el representante dijo: “Pedimos plata para una casa y estamos devolviendo por ocho casas aproximadamente”.

Qué les piden a los legisladores

Finalmente, Aldana sostuvo que sus representantes van a presentar algunas medidas para ver si la provincia de Jujuy les puede dar alguna solución. “No queremos dejar de pagar, pero no con este índice UVA que es algo impagable”, explicó.

