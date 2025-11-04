martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 17:53
Asamblea.

Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina: "Luchar por la paz, la vida y la dignidad"

El obispo Monseñor Cesar Fernández concelebró la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
CesarFernández en la Conferencia Episcopal Argentina

Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina

Lee además
El obispo César Fernández habló sobre el nuevo Papa
Iglesia.

El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina
El obispo César Fernández habló sobre el nuevo Papa
Nueva etapa.

César Fernández y el nuevo Papa: "Tiene una línea cercana al papado de Francisco"

Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina
Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina

Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina

El mensaje en la Conferencia Episcopal Argentina

Colombo destacó la importancia de vivir la fraternidad ministerial y el espíritu sinodal en el marco del Año Jubilar de la Esperanza, convocado por el papa Francisco en conmemoración de los 1.700 años del Concilio de Nicea.

Invitó a los obispos a "poner signos de esperanza allí donde la realidad nos desafía crudamente" y recordó que "el mandato de Jesús es chocante y desestabilizador, pues invierte las prácticas sociales fundadas en el reconocimiento mutuo y el amiguismo".

Subrayó que "los cristianos tenemos la misión de luchar con todas nuestras energías, junto a la sublime causa de la paz, por el derecho a la vida y su dignidad, en todas las etapas de la existencia humana", y mencionó el trabajo del episcopado en temas como la discapacidad, las adicciones, la trata de personas y la ludopatía virtual.

Sobre la realidad argentina y el rol de los dirigentes políticos, dijo que "quienes tienen un mandato de su pueblo no deben ignorar la voz y los aportes de todos los miembros y sectores de esa comunidad", e instó a que "la construcción permanente de consensos debería ser el norte de quienes quieran gobernar con amor, inteligencia y pasión por el bien de su pueblo".

Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina
Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina

Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal Argentina

La Asamblea Plenaria se realiza dos veces al año y reúne a todos los obispos del país para reflexionar sobre la vida pastoral de la Iglesia en la Argentina. El tema central este año es "la actitud profética que el Señor le pide a su Iglesia", con una mirada particular sobre la sinodalidad, la escucha recíproca y la atención al "grito de los pobres y el clamor de la Tierra".

"Una Iglesia toda ministerial es una Iglesia auténticamente fraternal y concretamente samaritana, que busca que nadie se quede en el camino y que todos lleguen a la fiesta a la que Dios nos invita", expresó monseñor Colombo al cierre de su mensaje.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina

César Fernández y el nuevo Papa: "Tiene una línea cercana al papado de Francisco"

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

Restringirán el tránsito por obras en distintos barrios de San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Hospital de Abra Pampa video
Policiales.

Robó una bicicleta en el hospital de Abra Pampa y quedó registrado por las cámaras

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo
Reunión.

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Hospital de Abra Pampa video
Policiales.

Robó una bicicleta en el hospital de Abra Pampa y quedó registrado por las cámaras

Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.
Descanso.

¿Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel