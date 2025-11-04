El Gobierno de Javier Milei citó al consejo para definir la suba del salario mínimo

El Gobierno Nacional de Javier Milei, lanzó la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir un nuevo aumento en el sueldo básico para los empleados formales. La reunión se realizará el 26 de noviembre, a partir de las 12.30, en la Secretaría de Trabajo.

La decisión se formalizó a través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial. En la mesa de negociación, se revisarán los montos vigentes y posibles incrementos. Por otro lado, se tratará los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo en otra audiencia, desde las 10.

plata dinero Desde cuándo no se actualiza el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil El haber mínimo no se actualiza desde mayo, cuando se resolvió un alza en cinco tramos mediante laudo del Ejecutivo, luego que las partes no se pusieran de acuerdo. Desde agosto, la remuneración básica alcanza los $322.000.

El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial.

El ajuste que defina el Consejo también impactará en la prestación por desempleo, que es equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese. El Gobierno también convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para definir un nuevo aumento de las remuneraciones del personal que realiza tareas domésticas. Será este 7 de noviembre.

