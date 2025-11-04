martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 10:45
Descanso.

¿Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal?

La fecha homenajea a los empleados municipales y, según cada comuna, puede ser día no laborable. También quedan pocos feriados en el año.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.

El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.

Cada 8 de noviembre se conmemora el Día del Empleado Municipal, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes desempeñan tareas en el ámbito local y mantienen un contacto directo con la comunidad. En muchas localidades, los municipios optan por otorgar el día libre a su personal, declarando la fecha como feriado administrativo.

Por eso, numerosas dependencias municipales de distintas regiones del país permanecen sin atención al público durante esta jornada.

El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.

Cabe destacar que cada comuna posee la facultad de decidir si se suma o no a este día no laborable. Por eso, se aconseja verificar en cada municipio si habrá asueto para el personal y, en caso de que se conmemore el Día del Trabajador Municipal, conocer qué servicios estarán operativos durante la jornada.

Día del Trabajador Municipal: por qué se celebra

El 8 de noviembre se estableció como fecha para rendir homenaje a los trabajadores municipales, ya que ese mismo día de 1959 se fundó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA). Esta entidad sindical reúne a las federaciones de empleados comunales de todo el país y continúa funcionando en la actualidad.

Muchos trabajadores municipales tienen descanso el 8 de noviembre, Día del Empleado Municipal.

Su creación tuvo lugar durante el gobierno de Arturo Frondizi y fue promovida por las 62 Organizaciones, un conjunto de gremios vinculados al movimiento peronista de la época.

La fundación de la COEMA tuvo como propósito reunir y coordinar a los sindicatos, uniones y federaciones municipales de todo el país, con el fin de proteger los derechos laborales de los empleados del sector. La iniciativa fue promovida por Gerónimo Izetta, quien se desempeñaba como secretario general de la Federación Municipal de la Provincia de Buenos Aires y era un destacado dirigente de Avellaneda.

Si bien el Día del Empleado Municipal representa un descanso para muchos trabajadores, habrá quienes deban esperar hasta el próximo feriado nacional para disfrutar de una pausa en su rutina laboral.

agenda feriados calendario.jpg

Durante noviembre, se prevé un fin de semana largo gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado. Aunque la fecha original es el 20 de noviembre, al coincidir con un miércoles, se resolvió anticipar el feriado al lunes 18, permitiendo disfrutar de un descanso extendido desde el sábado 16 hasta el domingo 17.

En cuanto a diciembre, el primer feriado del mes será el Día de la Inmaculada Concepción de María, celebración religiosa y fija en el calendario nacional. Sin embargo, en 2024 esta fecha no generará un fin de semana largo, ya que el 8 de diciembre caerá domingo.

Se confirmó cómo quedó el calendario hasta diciembre.
Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre: cuántos feriados quedan hasta fin de año.

Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre: cuántos feriados quedan hasta fin de año.

Finalmente, la Navidad, festividad que conmemora el nacimiento de Jesucristo, comenzará a celebrarse desde la noche del 24 de diciembre, aunque el feriado oficial corresponde al 25 de diciembre.

En 2024, esta fecha caerá un miércoles, por lo que el último descanso del año quedará en plena mitad de la semana y servirá como antesala para recibir el Año Nuevo 2025, que también se festejará un miércoles.

