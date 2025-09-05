viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 09:40
Festejos.

¿Qué país declaró feriado nacional tras clasificar al Mundial 2026 después de 16 años?

El presidente Santiago Peña decretó feriado nacional este viernes para celebrar el regreso de la selección de Paraguay a un Mundial, tras 16 años de ausencia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ramón Sosa, de la selección de Paraguay, disputa un balón con Piero Hincapié de Ecuador, en un duelo de la eliminatoria mundialista, disputado el jueves 4 de septiembre de 2025 en Asunción (AP Foto/Jorge Saenz)

El anuncio fue oficializado a través del Decreto N.º 4522, refrendado por el Ministerio del Interior. La medida alcanza a todo el territorio paraguayo y contempla la continuidad de las actividades en hospitales, áreas vinculadas al comercio exterior y recaudación de impuestos, entre otros sectores estratégicos.

Santiago Peña

"Paraguay volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní" Santiago Peña, presidente de ese país, decretó feriado nacional para hoy por la clasificación del seleccionado a la Copa del Mundo después de 16 años.

Paraguay vuelve a jugar un Mundial

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, vuelve a la cita máxima del fútbol luego de 16 años de ausencia. Su última participación había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer frente a España, que terminaría consagrándose campeona del mundo.

En un mensaje difundido en redes sociales, Peña celebró la clasificación con palabras cargadas de emoción. “Hay chicos que nunca vieron a la Albirroja en un Mundial y paraguayos que esperaron toda una vida para volver a vivir este momento. Paraguay volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní”, expresó el mandatario.

El presidente también agradeció a los jugadores, al cuerpo técnico y a la hinchada por el esfuerzo colectivo: “Esto es más que fútbol, es un país entero festejando y abrazándose. Por eso decreté el feriado nacional, para gritar con orgullo que Paraguay está de vuelta en el Mundial”.

Ramón Sosa, de la selección de Paraguay, disputa un balón con Piero Hincapié de Ecuador, en un duelo de la eliminatoria mundialista, disputado el jueves 4 de septiembre de 2025 en Asunción (AP Foto/Jorge Saenz)

La clasificación llegó tras el empate sin goles frente a Ecuador, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. En un partido con escasas emociones y marcado por la fricción, Paraguay tuvo las chances más claras en los pies de Ramón Sosa y Andrés Cubas, aunque sin poder concretar. El resultado, sin embargo, fue suficiente para que ambas selecciones aseguren su pasaje a la Copa del Mundo 2026.

El regreso de Paraguay al Mundial no solo despierta ilusión deportiva, sino que también representa un motivo de unión nacional. Después de casi dos décadas de espera, la Albirroja vuelve a estar en la gran cita del fútbol, y lo hará con toda la fuerza de la garra guaraní.

