viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 08:09
Deportes.

Un jugador de Santa Clara se suma al plantel de Jujuy Básquet: quién es

Jujuy Básquet contará con seis jugadores jujeños dentro del plantel que disputará la Liga Argentina 2025-2026. Un jugador de Santa Clara se suma a la lista.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
JUJUY BASQUET FEDERACION DE BASQUET

El entrenador de Jujuy Básquet confirmó horas atrás que el plantel para disputar la Liga Argentina estará compuesto por seis jugadores jujeños, además de otros diez deportistas. Es por eso, que la última oficialización se trata de un joven de 17 años oriundo de la localidad de Santa Clara.

Quién es el refuerzo de Santa Clara para Jujuy Básquet

Leonardo Segovia se convirtió en uno de los refuerzos de Jujuy Básquet para la temporada 2025-2026. Se trata de un jugador de Santa Clara, perteneciente al departamento Santa Bárbara. El joven de 17 años, se destaca como ala pivot, y será uno de los seis jujeños que integrarán la lista de los "Cóndores".

jugador de jujuy basquet Leonardo Segovia

Uno por uno, los seis refuerzos jujeños de Jujuy Básquet

El entrenador, Guillermo Tasso, confirmó que dentro del plantel profesional se encontrarán 10 jugadores de otros puntos del país, mientras que seis deportistas serán oriundos de la provincia de Jujuy.

Tiago Nistal

Tiene 15 años, mide 1.90 metros y juega de alero.

Victor Leaño

Tiene 16 años, mide 1.88 metros y juega de alero.

Matías Gutiérrez

Tiene 17 años, mide 1.72 metros y juega como base.

Leonel Ponce

Tiene 18 años, mide 1.90 metros y juega de ala pivot.

Marcos Rivera

Tiene 17 años, mide 1.78 mentros y juega de alero.

Leonardo Segovia

Tiene 17 años, mide 7.95 metros y juega como ala pivot.

