El emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido de Eliminatorias en Argentina

Lionel Messi vivió este jueves una de las jornadas más significativas de su carrera con la camiseta argentina. El capitán disputó su último partido oficial de Eliminatorias sudamericanas en territorio nacional y lo hizo con una actuación inolvidable: dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela en el estadio Monumental, que lo elevaron a los 134 tantos con la Selección.

Al finalizar el encuentro, Messi utilizó sus redes sociales para expresar lo que sentía. “ Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA! ”, escribió el rosarino en sus redes sociales.

Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA! pic.twitter.com/rdHkxsvcRt

Entre la emoción y la incertidumbre

La jornada estuvo atravesada por una atmósfera única. Desde el inicio, el público ovacionó al capitán, que salió al campo de juego junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Consciente del carácter de despedida, Messi no pudo contener las lágrimas mientras sonaba el himno nacional. Antonela Roccuzzo lo siguió desde la tribuna, tan emocionada como las miles de personas que colmaron el estadio.

En la conferencia posterior, Messi habló sobre su futuro: “Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar”.

El capitán explicó que dependerá de su estado físico la posibilidad de llegar a defender la corona en Estados Unidos, Canadá y México 2026. “Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, afirmó.

Una despedida con récord incluido

Más allá del doblete, Messi sumó un nuevo hito: alcanzó 72 partidos en Eliminatorias, igualando al ecuatoriano Iván Hurtado como el futbolista con más presencias en la historia del torneo.

El propio jugador confirmó luego que no estará en la última fecha de la clasificación, frente a Ecuador. “Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y prepararme para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importante. Nos jugamos la MLS con Inter Miami, que la queremos ganar y es el objetivo”, señaló en la zona mixta.