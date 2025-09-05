Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el partido de Argentina

Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina.

Con la ilusión y la emoción centradas en el próximo Mundial , este jueves Lionel Messi jugó su último encuentro oficial con la Selección Argentina en territorio nacional . El equipo se impuso por 3 a 0 , con un doblete del capitán y otro de Lautaro Martínez . Pero antes del partido, una joven artista se llevó todas las miradas al interpretar el himno nacional .

Música y fútbol. Charly García fue a ver a Lionel Messi en su último partido y emocionó a todos en el Monumental

Fútbol. ¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

Su nombre se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales : Euge Quevedo , de 33 años , interpretó el himno a capella , emocionando a miles de espectadores presentes .

Su interpretación generó una avalancha de mensajes de apoyo y elogios en redes sociales : “ La mejor única aguante la Euge ”, “ Qué buena interpretación, es una de las pocas dignas de cantar el himno en un evento tan importante como este ” y “ La mejor interpretación hasta ahora, genia total, posta ”.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la Selección estuvo acompañada por espectáculos de cumbia , esta vez el cuarteto se llevó el protagonismo , el género predilecto de Messi . La previa del partido , que comenzó alrededor de las 20:30 , contó con la participación de La Banda de Carlitos , Q’ Lokura y Uriel Lozano , quienes pusieron ritmo y energía para los hinchas que llenaron el estadio .

Embed

Antes de vivir este momento histórico, la joven cantante compartió sus emociones y reveló cómo se gestó la oportunidad de su sueño. “Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”, contó en diálogo con el medio cordobés El Doce.

Un sueño hecho realidad a capella

Respecto al estilo de su presentación, la intérprete adelantó que la realizará a capella, respetando la esencia tradicional del himno. Para Quevedo, esta actuación representa un desafío personal y un hito significativo: “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”.

Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina.

Durante la entrevista, Quevedo también contó cómo recibió la invitación para interpretar el himno en este evento. Según relató, la propuesta surgió de manera informal durante un espectáculo en el Movistar Arena, al que asistió Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, recordó la cantante.

Por su parte, desde la organización del evento buscan ofrecer una experiencia integral para los asistentes, combinando música y un homenaje especial al capitán argentino. “Lo importante es que la gente cante el himno. Yo creo que cualquier argentino se emociona con el himno y se tiene que sentir, para mí es lo más importante”, afirmó Quevedo en diálogo con El Doce.

Euge Quevedo cantará el Himno en el Monumental.

La pasión de Lionel Messi por el cuarteto

La relación de Lionel Messi con el cuarteto cordobés ha quedado reflejada en múltiples momentos, tanto públicos como privados. Uno de los más recordados tuvo lugar tras la victoria de Argentina en el Mundial, cuando La Konga ofreció un show exclusivo para los futbolistas campeones.

El vocalista Pablo Tamagnini compartió la experiencia en sus redes sociales, mostrando su emoción por encontrarse con el ídolo rosarino. Al finalizar la presentación, Tamagnini pidió un autógrafo de Messi en su brazo, demostrando públicamente la admiración que siente por el exjugador del Barcelona.

La alegría de Lionel Messi al convertir un gol tras la asistencia de Julián Álvarez.

Por su parte, Antonela Roccuzzo también dejó ver su gusto por el cuarteto a través de sus listas de reproducción en plataformas digitales.

Al preparar una playlist de entrenamiento en Spotify, la influencer incluyó el remix de Hola perdida, interpretado por Luck Ra y Maluma, posicionando la canción entre sus favoritas para acompañar su rutina de ejercicios.