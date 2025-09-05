viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2025 - 10:45
Mundo musical.

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el partido de Argentina

Antes del partido que Messi jugó frente a Venezuela, la joven desplegó su talento musical ante un Estadio Monumental repleto de espectadores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina.

Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina.

Con la ilusión y la emoción centradas en el próximo Mundial, este jueves Lionel Messi jugó su último encuentro oficial con la Selección Argentina en territorio nacional. El equipo se impuso por 3 a 0, con un doblete del capitán y otro de Lautaro Martínez. Pero antes del partido, una joven artista se llevó todas las miradas al interpretar el himno nacional.

Lee además
Lionel Messi.
Fútbol.

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?
charly garcia fue a ver a lionel messi en su ultimo partido y emociono a todos en el monumental
Música y fútbol.

Charly García fue a ver a Lionel Messi en su último partido y emocionó a todos en el Monumental

Su nombre se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales: Euge Quevedo, de 33 años, interpretó el himno a capella, emocionando a miles de espectadores presentes.

La voz de Eugenia Quevedo en nuestro Himno Nacional.

Ovación a la voz del himno

Su interpretación generó una avalancha de mensajes de apoyo y elogios en redes sociales: “La mejor única aguante la Euge”, “Qué buena interpretación, es una de las pocas dignas de cantar el himno en un evento tan importante como este” y “La mejor interpretación hasta ahora, genia total, posta”.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la Selección estuvo acompañada por espectáculos de cumbia, esta vez el cuarteto se llevó el protagonismo, el género predilecto de Messi. La previa del partido, que comenzó alrededor de las 20:30, contó con la participación de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes pusieron ritmo y energía para los hinchas que llenaron el estadio.

Embed

Antes de vivir este momento histórico, la joven cantante compartió sus emociones y reveló cómo se gestó la oportunidad de su sueño. “Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”, contó en diálogo con el medio cordobés El Doce.

Un sueño hecho realidad a capella

Respecto al estilo de su presentación, la intérprete adelantó que la realizará a capella, respetando la esencia tradicional del himno. Para Quevedo, esta actuación representa un desafío personal y un hito significativo: “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”.

Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina.

Durante la entrevista, Quevedo también contó cómo recibió la invitación para interpretar el himno en este evento. Según relató, la propuesta surgió de manera informal durante un espectáculo en el Movistar Arena, al que asistió Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, recordó la cantante.

Por su parte, desde la organización del evento buscan ofrecer una experiencia integral para los asistentes, combinando música y un homenaje especial al capitán argentino. “Lo importante es que la gente cante el himno. Yo creo que cualquier argentino se emociona con el himno y se tiene que sentir, para mí es lo más importante”, afirmó Quevedo en diálogo con El Doce.

Euge Quevedo cantará el Himno en el Monumental.

La pasión de Lionel Messi por el cuarteto

La relación de Lionel Messi con el cuarteto cordobés ha quedado reflejada en múltiples momentos, tanto públicos como privados. Uno de los más recordados tuvo lugar tras la victoria de Argentina en el Mundial, cuando La Konga ofreció un show exclusivo para los futbolistas campeones.

El vocalista Pablo Tamagnini compartió la experiencia en sus redes sociales, mostrando su emoción por encontrarse con el ídolo rosarino. Al finalizar la presentación, Tamagnini pidió un autógrafo de Messi en su brazo, demostrando públicamente la admiración que siente por el exjugador del Barcelona.

La alegría de Lionel Messi al convertir un gol tras la asistencia de Julián Álvarez.

Por su parte, Antonela Roccuzzo también dejó ver su gusto por el cuarteto a través de sus listas de reproducción en plataformas digitales.

Al preparar una playlist de entrenamiento en Spotify, la influencer incluyó el remix de Hola perdida, interpretado por Luck Ra y Maluma, posicionando la canción entre sus favoritas para acompañar su rutina de ejercicios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

Charly García fue a ver a Lionel Messi en su último partido y emocionó a todos en el Monumental

La despedida de Lionel Messi en Argentina: desde el permitido de los jugadores a la visita de lujo

¿De qué murió Giorgio Armani, referente de la moda internacional?

La moda está de luto: murió Giorgio Armani a los 91 años

Las más leídas

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero. video
Turismo.

Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero.
Salta.

Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína ocultos en un camión

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias
Policiales.

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel