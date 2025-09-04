¿De qué murió Giorgio Armani, referente de la moda internacional?

El 4 de septiembre , Giorgio Armani murió a los 91 años . En los meses recientes había atravesado complicaciones pulmonares que lo obligaron a permanecer hospitalizado en junio, aunque en un comunicado posterior él mismo había asegurado estar mejor .

Considerado uno de los referentes más influyentes de la moda internacional , se destacó por imponer un estilo caracterizado por la sobriedad y la elegancia . La confirmación oficial llegó mediante un comunicado difundido por el Grupo Armani , donde se anunció el fallecimiento de “su creador, fundador e incansable impulsor ”.

El texto agregó que “el señor Armani , como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz , rodeado de sus seres queridos . Incansable , trabajó hasta sus últimos días ”.

Además, se comunicó que “la sala ardiente estará lista a partir del sábado 6 de septiembre y estará disponible hasta el domingo 7 de septiembre , de 9 a 18 en Milán , en Via Bergognone 59 , cerca del Armani/Teatro ”. En tanto, indicaron que, debido “a la voluntad expresada del Sr. Armani”, los funerales tendrán lugar en privado .

De qué murió el diseñador de moda Giorgio Armani

En el último tiempo, el modisto atravesó diversas dificultades vinculadas a su estado físico. A raíz de ello, se vio forzado a ausentarse de los dos más recientes desfiles programados en la semana de la moda de Milán de junio, instancia en la que se dieron a conocer las propuestas masculinas para la temporada primavera-verano 2026.

El comunicado de la empresa Giorgio Armani sobre la muerte de su fundador.

De acuerdo con la información difundida en ese momento, permanecía “en convalecencia en su domicilio”, mientras se reponía de un problema de salud que nunca fue especificado. Cabe destacar que, hasta entonces, jamás había faltado a una de sus presentaciones en la capital lombarda.

Al mismo tiempo, distintos medios italianos reportaron que había pasado algunos días internado en un centro médico. La causa había sido una infección respiratoria, la cual lo obligó a permanecer hospitalizado y, posteriormente, a resguardarse en su vivienda de Via Borgonuovo, en Milán.

No obstante, en ese momento se aclaró que, aun sin poder asistir en persona, Armani continuaba involucrado activamente en el desarrollo de las colecciones que iban a exhibirse, y que además supervisaría con atención cada detalle de las presentaciones.

Giorgio Armani se ausentó por primera vez en su carrera de un desfile en junio de este año por problemas de salud.

El mensaje de Giorgio Armani el día de su cumpleaños

Más tarde, en julio, el propio Giorgio difundió un mensaje con motivo de su cumpleaños, en el cual manifestó que se encontraba en plena recuperación y que regresaría a liderar la firma italiana en septiembre, coincidiendo con la celebración de la Semana de la Moda de Milán.

Este encuentro estaba cargado de un valor especial, ya que tenía en agenda un acto conmemorativo para marcar el medio siglo de trayectoria de su reconocida casa de moda.

En una carta abierta difundida por varios diarios italianos, Armani expresó que en las últimas semanas sintió de manera intensa el apoyo y el afecto de quienes lo tuvieron presente, mencionando a sus seres queridos, colegas, colaboradores, periodistas e incluso a quienes lo acompañaron desde las redes sociales.

Giorgio Armani había anunciado su recuperación y su vuelta para la Semana de la Moda de Milán en septiembre.

Ese mismo texto incluía un mensaje personal en el día de su cumpleaños número 91, donde manifestó su gratitud por las muestras de cercanía recibidas. Reconoció que le resultó difícil no escuchar el aplauso del público de manera directa, y cerró con un agradecimiento sincero: “Nos veremos de nuevo en septiembre”.

Ya en agosto, durante una conversación con el Financial Times, el modisto habló sobre la posibilidad de apartarse gradualmente del liderazgo de su firma. Detalló que su idea era transferir progresivamente las responsabilidades a las personas de mayor confianza: su colaborador más estrecho, Leo Dell’Orco —responsable de la línea masculina—, junto a miembros de su familia y el resto del equipo. “Me gustaría que la sucesión fuera orgánica y no un momento de ruptura”, explicó en aquella oportunidad.

El diseñador de moda milanés ha fallecido a los 91 años. Giorgio Armani muere a los 91 años.

La firma cuenta con medio siglo de trayectoria en la industria. Armani no solo brilló en el terreno creativo como modisto, sino también en el ámbito corporativo, al frente de un emporio que generaba alrededor de 2.300 millones de euros (unos 2.700 millones de dólares) de ingresos anuales.

En el comunicado oficial que la casa difundió tras la muerte de su creador, se subrayó: “Giorgio Armani siempre ha hecho su independencia, pensamiento y acción, su sello distintivo. La compañía es el reflejo, hoy y siempre, de este sentimiento. La familia y los empleados llevarán adelante al Grupo en el respeto y continuidad de estos valores”.