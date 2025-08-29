viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 10:14
Dolor.

De qué murió Teresa Anchorena

A los 78 años, Teresa Anchorena perdió la vida en su hogar de Villa Crespo, Buenos Aires. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Teresa Anchorena.

Teresa Anchorena.

Lee además
aumenta el impuesto a los combustibles y el lunes volvera a subir la nafta
Incremento.

Aumenta el impuesto a los combustibles y el lunes volverá a subir la nafta
viento norte - viento zonda: en que se diferencian y donde sopla cada uno video
El tiempo.

Viento Norte - Viento Zonda: en qué se diferencian y dónde sopla cada uno

Quién era Teresa Anchorena

Formada en antropología, Anchorena vivió más de una década en Francia durante la última dictadura, donde comenzó a vincularse con las artes visuales y la gestión cultural.

Carrera pública

  • Fue Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Enrique Olivera en la década del ’90
  • Legisladora porteña
  • Asesora del presidente Raúl Alfonsín en materia cultural tras el retorno de la democracia
  • Directora del Centro Cultural Recoleta
  • Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos entre 2016 y 2022, nombrada por Mauricio Macri

Tras su mandato en Monumentos, aportó como asesora en el Teatro Colón bajo la dirección de Jorge Telerman y luego ejerció como Directora de Patrimonio y Artesanías del FNA.

En diciembre de 2024, fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento del patrimonio cultural nacional.

Teresa Anchorena
Teresa Anchorena.

Teresa Anchorena.

Legado y homenaje

Desde el Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán expresó: “Se consagró hasta el último día con la vocación de sostener la identidad cultural de la Argentina”. También el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, la recordó como “una persona amorosa y promotora constante de los artistas argentinos”.

Este viernes 29 de agosto, se realizará un velorio en la Legislatura porteña (10.30 a 14.30) y más tarde, a las 18 h en ArteBA (Centro Costa Salguero), se rendirá un homenaje público en su memoria

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aumenta el impuesto a los combustibles y el lunes volverá a subir la nafta

Viento Norte - Viento Zonda: en qué se diferencian y dónde sopla cada uno

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 29 de agosto

¿Llega la tormenta de Santa Rosa? Qué dice el último pronóstico del SMN sobre las lluvias

Billeteras virtuales vs plazos fijos: cuál conviene más hoy

Lo que se lee ahora
La hija de la mujer abrió una cuenta on line y comenzó a operar bajo la identidad de su mamá.
Justicia.

Fue estafada por su propia hija: la joven le robó el DNI, abrió una cuenta y pidió 19 créditos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel