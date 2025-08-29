De qué murió Teresa Anchorena

La destacada gestora cultural Teresa Anchorena murió a los 78 años tras una recaída por un cáncer . Desempeñó roles fundamentales en organismos públicos vinculados al patrimonio y la cultura en Argentina.

El tiempo. Viento Norte - Viento Zonda: en qué se diferencian y dónde sopla cada uno

Incremento. Aumenta el impuesto a los combustibles y el lunes volverá a subir la nafta

Teresa Anchorena murió este jueves por la tarde en su domicilio del barrio porteño de Villa Crespo a causa de una recaída de cáncer de ovarios , enfermedad que la aquejó en los últimos años. A pesar de su estado de salud, hasta hace poco continuaba activa en su rol como directora de Patrimonio en el Fondo Nacional de las Artes (FNA), donde incluso estaba preparando una nueva muestra.

Formada en antropología, Anchorena vivió más de una década en Francia durante la última dictadura, donde comenzó a vincularse con las artes visuales y la gestión cultural.

Tras su mandato en Monumentos, aportó como asesora en el Teatro Colón bajo la dirección de Jorge Telerman y luego ejerció como Directora de Patrimonio y Artesanías del FNA.

En diciembre de 2024, fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento del patrimonio cultural nacional.

Teresa Anchorena Teresa Anchorena.

Legado y homenaje

Desde el Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán expresó: “Se consagró hasta el último día con la vocación de sostener la identidad cultural de la Argentina”. También el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, la recordó como “una persona amorosa y promotora constante de los artistas argentinos”.

Este viernes 29 de agosto, se realizará un velorio en la Legislatura porteña (10.30 a 14.30) y más tarde, a las 18 h en ArteBA (Centro Costa Salguero), se rendirá un homenaje público en su memoria