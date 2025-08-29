El pueblo de San Juan donde vivían pocas familias y ahora es un lugar fantasma que visitan todos

Tucunuco es un enclave que combina historia, naturaleza y un paisaje de gran belleza.

Hoy, Tucunuco , en el departamento de Jáchal en San Juan, se presenta como un pueblo abandonado , conservando la memoria de un proyecto agrícola que quedó inconcluso hace casi 50 años . Surgió en 1975 como un asentamiento promovido por el Estado con el objetivo de poblar la región y cultivar la tierra.

Sin embargo, el proyecto se interrumpió de manera repentina tras el golpe militar de 1976 . De aquel período solo permanecen edificios en ruinas , relatos de los vecinos y la impronta imborrable de las dieciséis familias que intentaron construir su futuro en medio del árido paisaje sanjuanino , lo que convierte a Tucunuco en un punto de interés único para el turismo histórico en Argentina .

Este lugar integra un recorrido turístico histórico poco habitual , pensado para quienes desean explorar espacios cargados de historia y relatos fascinantes .

El turismo en Tucunuco, Argentina, se enfoca en la exploración de un pueblo fantasma cargado de memoria y relatos de la vida en el desierto.

Entre sus principales atractivos destacan los cimientos de una antigua iglesia de piedra , que conserva el estilo arquitectónico de aquel período , y el viejo piletón del ferrocarril , vestigio de los esfuerzos por vincular esta región aislada con otras zonas del país .

Las estructuras inconclusas y los muros que desafían el paso del tiempo crean un ambiente singular, con una impronta casi cinematográfica.

En la actualidad, el silencio se adueña del paisaje seco, brindando una experiencia distinta para quienes buscan escapadas que se alejan del turismo convencional.

Cada paseo propone adentrarse en la historia de un proyecto frustrado, mientras que el entorno austero de Tucunuco refleja las dificultades y obstáculos que enfrentaron quienes intentaron establecerse y labrar un futuro en este rincón del norte de Argentina.

Dónde queda Tucunuco

Situado en el departamento de Jáchal, Tucunuco se emplaza a lo largo del famoso recorrido de la Ruta Nacional 40, aproximadamente a 50 kilómetros de San José de Jáchal. Su ubicación estratégica lo transforma en una parada única dentro de uno de los circuitos turísticos más reconocidos de Argentina.

Vivía un puñado de familias y ahora es un pueblo fantasma para visitar.

Qué puedo hacer en Tucunuco, San Juan

El paseo por Tucunuco ofrece la posibilidad de adentrarse entre las ruinas que cuentan la historia de un proyecto detenido en el tiempo. Los visitantes pueden recorrer los restos de la antigua iglesia de piedra, un emblema de la comunidad que habitó el lugar, y admirar la arquitectura que conserva elementos originales pese al desgaste de los años.

Asimismo, es posible identificar vestigios de la infraestructura ferroviaria, como el antiguo piletón, que formaba parte clave de los planes de expansión del pueblo. Estas construcciones permiten apreciar la relevancia de Tucunuco en la conectividad regional y comprender cómo influyó en la vida cotidiana de quienes vivieron allí.

Un rincón sanjuanino que combina historia, ruinas y un pasado interrumpido invita a redescubrir el turismo patrimonial.

Para los aficionados a la fotografía y a la conexión con la naturaleza, el paisaje seco y desolado presenta paisajes singulares.

Recorrer las construcciones inacabadas y detenerse a meditar sobre las vivencias de las dieciséis familias que fundaron el lugar transforma a Tucunuco en un punto de interés para parejas, familias y apasionados del turismo histórico, ofreciendo una experiencia distinta, cargada de valor y significado.

Cómo llegar a Tucunuco, Provincia de San Juan

Partiendo desde Buenos Aires, llegar a Tucunuco requiere recorrer cerca de 1.200 kilómetros siguiendo la Ruta Nacional 40, atravesando varias provincias hasta alcanzar el departamento de Jáchal, en San Juan. Desde ese punto, aún restan aproximadamente 50 kilómetros adicionales por caminos rurales para arribar al histórico poblado.

Como en Tucunuco no existen comercios ni servicios disponibles, es esencial llevar agua, comida y todo lo necesario para la estadía. Se aconseja organizar la visita durante el día, de modo de aprovechar al máximo la experiencia en este sitio patrimonial único.