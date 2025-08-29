viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 12:44
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 29 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 29 de agosto con los números ganadores de la fecha.

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 29 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, viernes 29 de agosto

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

  • A la cabeza: 9922 - (22 - El loco)
  1. 9922
  2. 8629
  3. 8338
  4. 2500
  5. 0443
  6. 5450
  7. 8119
  8. 8966
  9. 5373
  10. 8875
  11. 4438
  12. 4438
  13. 8437
  14. 7293
  15. 7528
  16. 8463
  17. 8521
  18. 9911
  19. 9403
  20. 2972
  21. 8370

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

