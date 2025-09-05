Nicolas Otamendi anunció que ante Venezuela jugó su último partido en Argentina

Nicolás Otamendi confirmó que disputó ante Venezuela su último partido oficial con la Selección en suelo argentino.

Un adiós emotivo que quedará grabado en la memoria de todos. Ante un Monumental lleno hasta la bandera , Nicolás Otamendi puso fin a su etapa con la Selección , al menos en su propia tierra . Cabe destacar que todavía podría sumar algunos minutos en los amistosos restantes —y posiblemente frente a Ecuador para completar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

De esta forma, el histórico defensor confirmó que con el triunfo por 3-0 ante Venezuela cerró un ciclo importante . “Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina”, admitió en zona mixta tras el pitazo final . Aunque no había anticipado nada antes del partido, el central reveló que se preparó mentalmente para este momento de despedida .

“Desde que llegué acá el día lunes la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente ”, recordó.

A pesar de ser una figura consagrada y haber conquistado todo con la camiseta nacional , Otamendi se dejó impresionar, una vez más, por el respaldo incondicional de los hinchas locales . Más allá de anunciar su despedida, el defensor resaltó la entrega del público . “Es un estadio maravilloso , donde había muchos argentinos , muchos chicos que vinieron por más que haga mucho frío”, subrayó.

Para cerrar su mensaje, el futbolista del Benfica pronunció una frase memorable y mostró orgullo por la actuación del equipo frente a Venezuela. “El show debe continuar, pero estoy feliz con el resultado”, concluyó.

El glorioso paso de Nicolás Otamendi por la Selección Argentina

Hasta ahora, Nicolás Otamendi acumula 127 encuentros disputados con la camiseta de la Selección Argentina, en los que anotó siete tantos y brindó tres pases de gol.

El zaguero, que integró diversas generaciones y ciclos del equipo, levantó los cuatro trofeos obtenidos bajo la conducción de Lionel Scaloni, consolidándose como uno de los jugadores más experimentados del plantel.

Tras la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas, el histórico defensor aseguró frente a las cámaras que completó un ciclo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Aunque Sudamérica ya tiene aseguradas todas sus plazas directas para el Mundial 2026 —con Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador clasificados— aún resta una jornada que definirá quién disputará el repechaje. Por ello, la Selección cerrará su calendario de Eliminatorias enfrentando a Ecuador como visitante el próximo martes 9 de septiembre a las 20 horas.

Más adelante, en octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá varios encuentros amistosos en Estados Unidos, con la preparación enfocada en la Copa del Mundo.