viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2025 - 12:22
Fútbol.

Nicolas Otamendi anunció que ante Venezuela jugó su último partido en Argentina

Luego de la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas, el experimentado defensor confirmó ante los medios que cerró una etapa con la Selección.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nicolás Otamendi confirmó que disputó ante Venezuela su último partido oficial con la Selección en suelo argentino.

Nicolás Otamendi confirmó que disputó ante Venezuela su último partido oficial con la Selección en suelo argentino.

Un adiós emotivo que quedará grabado en la memoria de todos. Ante un Monumental lleno hasta la bandera, Nicolás Otamendi puso fin a su etapa con la Selección, al menos en su propia tierra. Cabe destacar que todavía podría sumar algunos minutos en los amistosos restantes —y posiblemente frente a Ecuador para completar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Lee además
Lionel Messi.
Fútbol.

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?
charly garcia fue a ver a lionel messi en su ultimo partido y emociono a todos en el monumental
Música y fútbol.

Charly García fue a ver a Lionel Messi en su último partido y emocionó a todos en el Monumental

De esta forma, el histórico defensor confirmó que con el triunfo por 3-0 ante Venezuela cerró un ciclo importante. “Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina”, admitió en zona mixta tras el pitazo final. Aunque no había anticipado nada antes del partido, el central reveló que se preparó mentalmente para este momento de despedida.

Nicolás Otamendi con la Selección Argentina.

“Desde que llegué acá el día lunes la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente”, recordó.

A pesar de ser una figura consagrada y haber conquistado todo con la camiseta nacional, Otamendi se dejó impresionar, una vez más, por el respaldo incondicional de los hinchas locales. Más allá de anunciar su despedida, el defensor resaltó la entrega del público. “Es un estadio maravilloso, donde había muchos argentinos, muchos chicos que vinieron por más que haga mucho frío”, subrayó.

Para cerrar su mensaje, el futbolista del Benfica pronunció una frase memorable y mostró orgullo por la actuación del equipo frente a Venezuela. “El show debe continuar, pero estoy feliz con el resultado”, concluyó.

Nicolás Otamendi.

El glorioso paso de Nicolás Otamendi por la Selección Argentina

Hasta ahora, Nicolás Otamendi acumula 127 encuentros disputados con la camiseta de la Selección Argentina, en los que anotó siete tantos y brindó tres pases de gol.

El zaguero, que integró diversas generaciones y ciclos del equipo, levantó los cuatro trofeos obtenidos bajo la conducción de Lionel Scaloni, consolidándose como uno de los jugadores más experimentados del plantel.

Tras la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas, el histórico defensor aseguró frente a las cámaras que completó un ciclo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Aunque Sudamérica ya tiene aseguradas todas sus plazas directas para el Mundial 2026 —con Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador clasificados— aún resta una jornada que definirá quién disputará el repechaje. Por ello, la Selección cerrará su calendario de Eliminatorias enfrentando a Ecuador como visitante el próximo martes 9 de septiembre a las 20 horas.

Más adelante, en octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá varios encuentros amistosos en Estados Unidos, con la preparación enfocada en la Copa del Mundo.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

Charly García fue a ver a Lionel Messi en su último partido y emocionó a todos en el Monumental

La despedida de Lionel Messi en Argentina: desde el permitido de los jugadores a la visita de lujo

El emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido de Eliminatorias en Argentina

¿Qué país declaró feriado nacional tras clasificar al Mundial 2026 después de 16 años?

Lo que se lee ahora
Paraguay video
Festejos.

¿Qué país declaró feriado nacional tras clasificar al Mundial 2026 después de 16 años?

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que iba de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia.
Traágico.

Pudo ser una tragedia: volcó un colectivo con 30 pasajeros

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero. video
Turismo.

Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel