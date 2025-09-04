Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero.

Escondido lejos del ruido de la ciudad y de los destinos turísticos más populares , hay un pequeño pueblo en el norte del país que pocos conocen. Combinando tranquilidad y naturaleza , este lugar resulta perfecto para unas vacaciones alejadas de los circuitos tradicionales . Agenda este lugar para tus próximas escapadas.

Hablamos de Villa La Punta , un pueblo situado en Santiago del Estero , que se distingue por su vegetación frondosa , sus paisajes apacibles y su clima cálido . Es una alternativa ideal para el verano , permitiendo disfrutar del entorno natural sin la aglomeración de turistas típica de otros sitios.

Ubicado al norte de Santiago del Estero , a aproximadamente 80 kilómetros de la capital provincial , este poblado resulta perfecto para una escapada de fin de semana largo o unas vacaciones más prolongadas . Además, está próximo al embalse de Río Hondo , un lugar ideal para quienes buscan relajarse en sus conocidas aguas termales .

Entre las actividades disponibles se encuentran el senderismo , la observación de aves , recorridos en bicicleta o paseos en kayak . No obstante, los residentes aconsejan aprovechar la visita para conectarse con la naturaleza y desconectarse de la rutina urbana .

El pueblo de Argentina que ganó el premio al más lindo del mundo en 2024

Argentina cuenta con paisajes impresionantes y una amplia diversidad de destinos que asombran a cualquier visitante. Aun así, únicamente un pueblo de Córdoba recibió este año el reconocimiento como el más hermoso del mundo. Te contamos cuál es y su ubicación exacta.

En esta edición, la Organización Mundial del Turismo (OMT), el organismo especializado de las Naciones Unidas, distinguió a esta localidad argentina por destacarse como un destino que fomenta prácticas turísticas sostenibles, equilibrando aspectos económicos, sociales y medioambientales.

Villa Tulumba cordoba.jpg

El concurso Best Tourism Village 2024, organizado por la OMT en Cartagena de Indias, Colombia, coronó a Villa Tulumba como el pueblo más bello del planeta. Ubicado en el norte de Córdoba, a 150 kilómetros de la capital provincial, este destino fue reconocido por su capacidad de mantener viva su identidad cultural y tradiciones, así como por su apuesta a un modelo de turismo auténtico y sostenible.

“Este reconocimiento internacional de Villa Tulumba es un orgullo para Córdoba y para Argentina. Nos inspira a seguir promoviendo el turismo sostenible, poniendo en valor nuestras tradiciones y paisajes únicos, y generando un impacto positivo en nuestras comunidades.

Con orígenes en el siglo XVIII, Villa Tulumba se destaca por su arquitectura colonial y un ambiente sereno rodeado de montañas.

Tulumba demuestra que el turismo puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la identidad cultural y abrir nuevas oportunidades de desarrollo local”, resaltó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, al recibir el galardón durante la 122ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT.

Por su parte, el jefe comunal de Villa Tulumba, Roberto Casas, destacó: “Este galardón representa una oportunidad para fortalecer el turismo en Villa Tulumba y en toda la región, atrayendo a nuevos visitantes interesados en experiencias auténticas y sostenibles.

La distinción posiciona a Tulumba como un modelo de turismo rural en Argentina y el mundo, reafirmando su valor patrimonial y cultural. Sin lugar a dudas, es uno de los pueblos más lindos del mundo”.