jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 17:21
Turismo.

Ni Jujuy, ni Chaco: escapate a este paraíso lleno de viñedos y con una cultura única

Situada entre sierras y bañada por las aguas del río Bermejo, Villa Unión se presenta como el acceso principal al Parque Nacional Talampaya.

Por  viajes Todo Jujuy
Unas escapadas perfectas a un paraíso argentino.

En el oeste de La Rioja, Villa Unión destaca como un refugio rodeado de montañas. Situada en el valle del río Bermejo y con un pasado que une las raíces de los pueblos originarios con la colonización criolla, esta localidad ofrece una mezcla de aventura, tranquilidad y patrimonio cultural en un entorno natural que cautiva. Agendalo entre tus escapadas.

En el corazón del oeste riojano, Villa Unión aparece como un oasis entre montañas.

Historia y raíces culturales de Villa Unión

Establecida formalmente en 1881 como la cabecera del Departamento General Felipe Varela, Villa Unión se encuentra enmarcada por la imponente Sierra del Famatina y la precordillera riojana, ofreciendo panoramas sorprendentes en todas las direcciones.

Sin embargo, su historia se extiende mucho más atrás, cuando estas tierras eran hogar de la nación pazioca, un pueblo originario cuyas tradiciones y legado aún perduran en la cultura y la identidad local. Actualmente, Villa Unión, antes conocida como Los Hornillos, se ha consolidado como un centro turístico y económico clave de La Rioja.

Villa Unión combina sierras, viñedos y cultura riojana en un paisaje inolvidable.

La región destaca por su agricultura diversificada, incluyendo el cultivo de uvas para el vino torrontés, así como olivos y plantaciones de jojoba, que impulsan la economía del valle.

Su casco histórico, con casas bajas, plazas apacibles y construcciones coloniales, invita a recorrerlo con calma. Además, la gastronomía regional, con especialidades como el cabrito a la llama, es un atractivo imperdible para los visitantes.

Escapadas: una puerta de entrada al Parque Nacional Talampaya

Uno de los mayores atractivos en las cercanías es el Parque Nacional Talampaya, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Una escapada perfecta a un paraíso argentino.

Desde Villa Unión salen múltiples excursiones hacia este majestuoso territorio, caracterizado por cañones rojizos, impresionantes formaciones rocosas y vestigios arqueológicos, que lo convierten en uno de los escenarios más sorprendentes de Argentina.

Villa Unión es la puerta de entrada al Parque Nacional Talampaya, en el norte argentino.

Además, dentro del mismo pueblo se pueden disfrutar ferias locales, festivales culturales, visitas a viñedos y caminatas por senderos serranos.

Ya sea como base para explorar el oeste riojano o como destino principal, Villa Unión combina naturaleza, historia, gastronomía y calidez humana. Su clima árido, con veranos intensos y cielos despejados, resalta los tonos del paisaje y marca el ritmo de una vida serena, cargada de tradición, cultura y sabores autóctonos.

