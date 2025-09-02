Turismo por el norte: visitá estos dos pueblos ocultos de Tucumán que maravilla a todos los turistas.

A tan solo unos kilómetros de la ciudad de Tucumán , dos pueblos se presentan como una invitación a descubrir la cultura y las tradiciones del noroeste argentino . Con paisajes naturales impresionantes y una gastronomía autóctona que conquista a quienes los visitan, estos lugares se destacan como uno de los mejores para unas escapadas.

Rodeados de historia y costumbres locales , estos destinos combinan la tranquilidad del interior con atractivos turísticos singulares . Desde ferias típicas hasta museos dedicados al automovilismo , cada espacio ofrece vivencias únicas .

Además, su cercanía con otros puntos de interés permite planear recorridos completos por la región y aprovechar distintas experiencias en un mismo viaje . Uno de los destinos destacados es Simoca , reconocida como la capital nacional del sulky , que cada fin de semana alberga una de las ferias más tradicionales y representativas de Tucumán .

Dique La Angostura en Tucumán. Un convenio habilita el turismo entre provincias del NOA.

Por su parte, Concepción se presenta como un lugar perfecto para quienes desean mezclar naturaleza y patrimonio cultural , contando con un museo dedicado a una de las personalidades más relevantes del automovilismo argentino .

Simoca, un pueblo único de Tucumán

Situada a 60 kilómetros de San Miguel de Tucumán, Simoca se distingue por su emblemática feria tradicional, donde se congregan artesanos y productores locales. Los visitantes tienen la oportunidad de degustar platos típicos como típicos empanadas, locro y tamales, y de llevarse productos regionales hechos a mano, que transmiten el sabor auténtico y la identidad cultural de la provincia.

Simoca, feria, especias, ranchos, ropa y chanchos vivos.

Además, esta localidad es conocida como el corazón del sulky, el clásico carruaje ligero de dos ruedas que representa el transporte rural de la zona.

Cada año, se celebra la Fiesta Nacional de la Feria de Simoca, un acontecimiento que convoca tanto a turistas como a residentes, consolidándose como una de las celebraciones más importantes y esperadas del calendario tucumano.

Entrada a Simoca,Tucumán.

Concepción, otra paraje obligado en Tucumán

Situada a aproximadamente 119 kilómetros de San Miguel de Tucumán, Concepción se perfila como un punto destacado dentro del Circuito Sur de la provincia.

La ciudad no solo cuenta con una infraestructura turística consolidada, sino que también alberga el Museo del Automovilismo Nasif Estéfano, dedicado a la memoria y trayectoria de uno de los pilotos más emblemáticos de Argentina.

En Concepción, el Museo del Automovilismo Nasif Estéfano rinde homenaje a un ícono del deporte moto.

En este museo se pueden contemplar autos históricos, trofeos y pertenencias personales del corredor, ofreciendo a los fanáticos del automovilismo la posibilidad de revivir instantes significativos del deporte motor nacional.

Concepcion, Tucuman.

Más allá del museo, Concepción brinda acceso a entornos naturales cercanos, ideales para senderismo, paseos en bicicleta y recorridos culturales, permitiendo a los visitantes combinar la aventura al aire libre con el conocimiento de la historia y tradiciones locales.