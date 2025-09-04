jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 10:43
Escapadas.

Así es uno de los pueblos más económicos de Salta para visitar: tiene solo 190 habitantes

Seclantás se destaca como uno de los destinos más baratos de Salta, perfecto para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones sin gastar demasiado.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Seclantás&nbsp;es un pueblo de la provincia de&nbsp;Salta.

Seclantás es un pueblo de la provincia de Salta.

Seclantás, uno de los pueblos más pequeños de Salta, tiene la posibilidad de ser reconocido como uno de los mejores del mundo, según un jurado convocado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, dentro del programa global Best Tourism Villages impulsado por la ONU Turismo.

Lee además
Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo
Relax.

Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo
Turismo por el norte: visitá estos dos pueblos ocultos de Tucumán que maravilla a todos los turistas.
Turismo.

Turismo por el norte: visitá estos dos pueblos ocultos de Tucumán que maravilla a todos los turistas

Este destino se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una escapada económica. Aunque Salta y Jujuy son regiones muy visitadas y suelen tener precios elevados en temporada alta, recorrer zonas como los Valles Calchaquíes, donde se ubica Seclantás, representa una opción atractiva.

Ruinas históricas, paisajes y viñedos.

Allí se pueden disfrutar de paisajes impresionantes, rutas vinculadas al vino y espacios dedicados a la cultura andina, además de contar con alojamientos y gastronomía a costos más accesibles que otros destinos populares de la provincia, como la Quebrada de Humahuaca.

Seclantás, un pequeño poblado de la provincia de Salta, cuenta con apenas 190 habitantes y alrededor de 1.000 personas más en su zona rural cercana. Ubicado en los Valles Calchaquíes y rodeado por las imponentes montañas de la Precordillera andina, este lugar combina historia, naturaleza y tradiciones locales, ofreciendo una experiencia auténtica del norte argentino.

Seclantás es un pueblo de la provincia de Salta.

Reconocido como Lugar Histórico Nacional, conserva en sus calles, templos y edificaciones coloniales un valioso patrimonio que transporta al visitante al pasado y revela la identidad cultural de la región. Además de su riqueza arquitectónica, Seclantás destaca por su legado cultural, transmitido de generación en generación, y es considerado la “Cuna del Poncho Salteño”.

Qué es el Best Tourism Villages, que podría premiar a Seclantás como mejor pueblo del mundo

El Best Tourism Villages no premia a los destinos más famosos, con vistas espectaculares o infraestructura turística avanzada, sino que reconoce a aquellos lugares que, a través del turismo, fomentan el desarrollo local, protegen su patrimonio cultural y natural, y mantienen su forma de vida tradicional, entre otros criterios relevantes.

Rutas de la zona vinculadas al vino.

Cabe destacar que solo se consideran poblados con menos de 15.000 habitantes, lo que convierte a Seclantás en uno de los aspirantes más destacados al reconocimiento.

Los nombres de los ganadores se anunciarán a partir de octubre, cuando ONU Turismo revele los pueblos seleccionados a nivel internacional. Además de Seclantás, participan otros destinos argentinos como Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Uspallata (Mendoza).

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo

Turismo por el norte: visitá estos dos pueblos ocultos de Tucumán que maravilla a todos los turistas

Escapadas: cómo llegar y qué hacer en este tesoro jujeño a menos de 200 kilómetros de San Salvador

Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína ocultos en un camión

Peregrinos jujeños rumbo al Milagro: fe, devoción y un operativo de seguridad

Lo que se lee ahora
Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy
Atención.

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy

Las dos nuevas víctimas. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel