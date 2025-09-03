Hace una visita a este pueblo del norte argentino que solo se llega con el tren solar

El norte argentino es un territorio lleno de pueblos encantadores, donde la naturaleza, la espiritualidad y la historia se entrelazan en cada rincón. Entre quebradas, cardones y montañas de colores vibrantes, hay localidades que preservaron intacta su esencia ancestral.
Gracias al tren solar, es posible acceder a uno de estos destinos cautivadores: Tumbaya, un pueblo detenido en el tiempo, que mantiene su encanto y dignidad con autenticidad. Situado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Tumbaya deslumbra con su silueta tranquila, sus casas de adobe y un aire impregnado de religiosidad.
El pueblo tiene una fuerte cultura religiosa.
Con raíces prehispánicas vinculadas a los Tumbayoc y Tilianes del pueblo omaguaca, desde 1899 es la cabecera del departamento que lleva su mismo nombre. Aunque pequeño, su intensidad se percibe en sus tradiciones, su gente y su historia, que lo convierten en un lugar verdaderamente único.
El norte ofrece un paseo por la identidad andina
Quien llega a Tumbaya descubre un pueblo que no precisa alardear para dejar huella. Entre montañas que modifican su tono según la luz del día y caminos de tierra que invitan a pasear despacio, la sensación es que el tiempo transcurre con otro compás.
El pueblo argentino que se puede visitar con un tren solar.
La espiritualidad se percibe en cada esquina: altares, celebraciones populares, procesiones y un respeto profundo por los símbolos religiosos que se transmiten de generación en generación. Al mismo tiempo, se percibe una fuerza tranquila que conecta con la tierra, con lo esencial y con la autenticidad del lugar.
¿Qué hacer en Tumbaya?
- Recorrer el sitio arqueológico de Huajra: llamado también “la esquina de Huajra”, este lugar fue un enclave estratégico del imperio incaico, vinculado al intercambio comercial entre la Quebrada de Humahuaca y las Yungas.
- Explorar Tumbaya Grande – Paraje Raya Raya: la vivienda de Néstor Vilca abre sus puertas para mostrar cultivos tradicionales andinos como quinua, amaranto, papa y porotos, todos trabajados bajo principios agroecológicos. La visita incluye además degustaciones de platos regionales elaborados con lo cosechado en el lugar.
Entre cerros multicolores, silencio sagrado y tradiciones vivas, Tumbaya invita a conectar con la esencia profunda de la Quebrada de Humahuaca.
- Participar en la Ceremonia del Té con Doña Celestina: una costumbre íntima donde se comparten infusiones con hierbas nativas y pan casero, mientras Celestina –madre, agricultora y referente indígena– relata su historia de vida y experiencias personales.
- Trekking a la antigua mina Dolomita: la ruta comienza en Raya Raya y conecta Tumbaya Grande con Purmamarca en una caminata de 11 kilómetros, que demanda unas 5 horas. El recorrido atraviesa senderos cargados de historia, rodeados de naturaleza y con altitudes que van de 2.101 a 2.422 metros sobre el nivel del mar.
- Recorrido urbano por el pueblo: el paseo incluye la visita a la Iglesia Virgen de los Dolores, el Museo Privado de la Familia Bustamante, el cementerio en altura, la fuente donde San Francisco Solano bebió agua, y la escuela de gastronomía andina, ofreciendo un panorama completo del patrimonio y la cultura local.
