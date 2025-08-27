Ni Chaco, ni Corrientes: el pueblo con una cascada única que sale entre rocas

Fuente del Jaguar se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy.

La Fuente del Jaguar se consolidó como uno de los lugares más concurridos de Jujuy durante la pasada temporada de verano, atraído por los paisajes que se despliegan en el Parque Nacional Calilegua , la reserva de biosfera más extensa de Argentina . Conoce este increíble lugar del norte argentino y agendalo entre tus escapadas.

Esta impresionante cascada que desciende entre rocas desemboca en una poza de aguas transparentes con matices verdes , comparable en belleza a las playas más reconocidas del planeta, ofreciendo un merecido alivio refrescante tras el recorrido exigente que conduce hasta ella.

Escondido entre los rincones más recónditos de las yungas de Jujuy , este refugio natural convoca a quienes buscan turismo de aventura a adentrarse en un ecosistema singular , rodeado de la vegetación frondosa de la selva de altura . Llegar hasta allí implica unas tres horas de caminata por senderos que cruzan panoramas espectaculares del norte argentino , garantizando que cada instante de exploración se transforme en una experiencia inolvidable.

Este paraíso escondido del norte argentino alcanza su máximo esplendor durante verano y otoño , cuando la selva se llena de tonalidades verdes intensas gracias a la abundancia de agua.

Lo ideal es recorrerlo al mediodía, cuando la luz solar logra penetrar la quebrada y reflejarse en la pileta natural, generando un espectáculo visual único e inolvidable en medio de la montaña.

Para llegar a Fuente del Jaguar, primero hay que dirigirse al Parque Nacional Calilegua.

Dónde queda Fuente del Jaguar

La Fuente del Jaguar se localiza dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, al noroeste de Argentina. Este parque se encuentra a 115 km de San Salvador de Jujuy a través de la ruta nacional 34, y a 170 km de la ciudad de Salta por las rutas nacionales 9 y 34.

En detalle, la cascada está escondida en lo profundo de la Quebrada del río Jordán, a unos 8 km de la localidad de San Francisco. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, siendo uno de los ecosistemas de selva de montaña más significativos del país, y compartiendo la zona con otros atractivos naturales como el Pozo del Tapir y el Cañón de los Loros.

La impactante cascada que sale entre las rocas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Fuente del Jaguar?

La excursión a Fuente del Jaguar propone múltiples actividades para quienes buscan contacto con la naturaleza:

Sumergirse en la poza de aguas claras con tonos verdes que se forma al pie de la cascada.

Recorrer un sendero de 15 kilómetros que atraviesa los paisajes más impresionantes de la yunga jujeña.

Capturar fotografías de la cascada cuando los rayos solares atraviesan la quebrada, generando un espectáculo visual inigualable.

Combinar la visita con un paseo por el Pozo del Tapir, siguiendo el curso del río Jordán entre los impresionantes paredones de la quebrada.

Uno de los secretos mejor guardados de las yungas jujeñas que está llamando la atención de cada vez más turistas.

Recorrer el Cañón de los Loros, adentrándose entre altos acantilados cubiertos de vegetación hasta alcanzar un angosto desfiladero.

Contemplar la variada fauna y flora de la selva de yungas a lo largo de toda la travesía.

Vivir la experiencia de explorar uno de los enclaves más secretos y poco frecuentados del norte jujeño.

Sentir el contraste entre la frescura del agua de la cascada y la temperatura cálida típica del verano en la región.

Cómo llegar a Fuente del Jaguar

Para acceder a Fuente del Jaguar, el primer paso es trasladarse hasta el Parque Nacional Calilegua, ubicado en el noroeste argentino. Desde San Salvador de Jujuy, se llega tomando la ruta nacional 34 durante unos 115 km, mientras que desde la ciudad de Salta se puede acceder combinando las rutas nacionales 9 y 34, recorriendo aproximadamente 170 km.

Lo más recomendable es viajar en vehículo hasta el pueblo de San Francisco y allí contratar un guía local autorizado, ya que adentrarse por la quebrada de manera independiente no es seguro.

El ingreso al camino de trekking se encuentra discretamente ubicado junto a la ruta, a unos 8 km del pueblo de San Francisco. Desde este punto arranca una excursión de cerca de 15 kilómetros, que puede demandar alrededor de 3 horas, transitando por senderos que en ocasiones son resbaladizos y presentan un nivel de dificultad medio-alto.

Fuente del Jaguar fue un destino muy visitado en Jujuy en la última temporada de verano.

Es imprescindible usar calzado y vestimenta adecuados, aplicar protector solar y llevar suficiente agua para mantenerse hidratado durante todo el recorrido.

No se permite acampar en estos caminos y la exploración debe realizarse siempre con un guía experimentado, debido a posibles riesgos como caídas o desprendimientos de piedras.