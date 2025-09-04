Un joven editó sus fotos de vacaciones y sumó a Lionel Messi: así es el álbum viral

Un viaje por Estados Unidos “junto a Messi”: la creatividad de un joven argentino que conquistó las redes.

Un joven de Argentina llevó su creatividad digital a nuevas alturas y, casi sin buscarlo, se convirtió en sensación en las redes . Lo que comenzó como unas simples vacaciones en EE.UU junto a un amigo se transformó en un fenómeno viral , gracias a su original intervención sobre las fotos tradicionales del viaje, a las que le agregó la imagen de Lionel Messi.

Despedida. Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina

Su recorrido incluyó algunos de los estados más icónicos del oeste estadounidense : California , Utah , Nevada y Colorado , destinos repletos de paisajes espectaculares , aventuras y atractivos turísticos que suelen estar entre los favoritos de muchos viajeros .

Durante sus vacaciones , los dos jóvenes realizaron las actividades típicas de cualquier turista : se fotografiaron juntos en múltiples lugares , desde montañas y rutas panorámicas hasta bodegas y puntos emblemáticos .

Sin embargo, al momento de seleccionar y compartir las fotos , uno de ellos tomó una decisión inesperada y divertida: sustituir digitalmente el rostro de su amigo por el de la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi , actualmente jugador del Inter Miami en la MLS .

La idea nació como parte de un juego entre amigos y del deseo de darle un giro creativo a los tradicionales álbumes de fotos en redes sociales. El responsable de la edición, el usuario elemmagorjon (@al_pedo en Instagram), utilizó técnicas de edición digital para insertar la icónica cara de Messi en todas las imágenes donde debía aparecer su compañero.

Las fotos con Messi superaron los 47 mil 'me gusta' y generaron cientos de comentarios en Instagram.

El efecto fue una serie de imágenes en las que el joven argentino parece compartir el viaje con una versión sorprendentemente realista de Messi, participando en actividades cotidianas del paseo como tomar mate, recorrer carreteras de Estados Unidos, brindar con una copa de vino o posar sonriente frente a los lugares más emblemáticos del itinerario.

Lionel Messi invade las vacaciones de un amigo argentino

La respuesta en las redes fue instantánea y abrumadora. Las fotografías, publicadas en la cuenta de Instagram @al_pedo, acumularon rápidamente más de 47 mil “me gusta” y recibieron más de 400 comentarios en muy pocas horas.

Los comentarios de los seguidores mezclaron asombro por la habilidad en la edición con diversión ante lo absurdo de las imágenes. Entre los mensajes más llamativos se leían expresiones como: “Le quedaron geniales las fotos jajaja”, “Se los ve felices juntos jajaja” y “Messi está más contento que vos en las fotos”, reflejando el carácter humorístico y juguetón con el que la comunidad recibió la publicación.

El caso demuestra cómo el ingenio y las herramientas digitales potencian la viralidad de contenidos cotidianos.

El fenómeno se transformó rápidamente en un claro ejemplo de cómo la creatividad combinada con herramientas digitales puede convertir situaciones comunes en contenido con gran capacidad de viralización.

Humor y creatividad digital que cautiva a las redes

El ingenio y la naturalidad fueron factores determinantes en la popularidad de la publicación, especialmente en un contexto donde Lionel Messi despierta gran simpatía y logra captar la atención de casi cualquier público. La propuesta de “vacaciones con Messi” combina la admiración por el futbolista con una parodia sobre la búsqueda de experiencias originales y exclusivas en redes sociales.

La iniciativa de este usuario de Instagram demuestra cómo la cultura digital actual potencia la creatividad y el juego visual. En cuestión de días, unas fotos editadas como una broma privada se transformaron en referencia para miles de personas, mostrando que el humor continúa siendo un motor central en la viralización de contenidos.