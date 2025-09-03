miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 14:14
Eliminatorias.

Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa este miércoles previo al encuentro del jueves ante Venezuela.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Lionel Scaloni - Conferencia de prensa

Lionel Scaloni - Conferencia de prensa

Por otra parte, el técnico campeón del mundo habló sobre los posibles titulares y también hizo referencia a su continuidad al frente de la Selección Argentina.

Qué dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Posible último partido de Lionel Messi en Argentina

En la conferencia habitual antes de cada encuentro por la clasificación a la Copa del Mundo, Lionel Scaloni habló sobre la Pulga, quien había asegurado que lo acompañará toda su familia en el Monumental: "Por lo que declaró Leo, va a ser un partido especial, emotivo, lindo. Si es verdad que será su último acá por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y yo voy a ser el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece".

En ese sentido, el entrenador aseguró que Lionel Messi estará desde el arranque y reveló que no conversó en privado con él sobre este enfrentamiento ante la Vinotinto: "Hablé cuando llégo, pero nada sobre el partido. Él ya lo ha dicho y con eso nos quedamos".

lionel scaloni lionel messi.jpg

Once titular ante Venezuela

Con respecto al once titular, el DT manifestó que Nicolás Otamendi, quien ayer no se entrenó normal, estará disponible y confirmó que "probablemente Alexis Mac Allister no forme parte del equipo" ya que la idea es "poner lo mejor". Además, remarcó que puede que aparezca "algún chico".

"Estamos en condiciones de hacerlo sin desvirtuar nada. Meter chicos que piden pista, esa es la idea. Hoy vamos a terminar de confirmarlo", señaló haciendo alusión al equipo que saldrá a la cancha y seguido, sobre la aparición de los juveniles en la lista de convocados.

"Las convocatorias no son en búsqueda de encontrar algo, sino en merecimiento de acuerdo a lo que vemos. Estos chicos demuestran que pueden estar y aportar. Para nosotros siempre son bien recibidos".

image

Continuidad al mando de la Selección Argentina

También aclaró que vive "normal" su presente en la Selección Argentina, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero remarcó: "No descarto ninguna renovación, pero en principio la cabeza está en otro lado. No se habló nada. Estoy bien acá, estoy muy cómodo. Hoy no es el momento, vienen partidos. Pero estoy muy bien la verdad”.

Lionel Scaloni deberá armar un equipo con muchos cambios..avif

