Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina

Fútbol. Se anunció la lista definitiva de la selección argentina para las Eliminatorias

Por otra parte, el técnico campeón del mundo habló sobre los posibles titulares y también hizo referencia a su continuidad al frente de la Selección Argentina.

En la conferencia habitual antes de cada encuentro por la clasificación a la Copa del Mundo, Lionel Scaloni habló sobre la Pulga, quien había asegurado que lo acompañará toda su familia en el Monumental: "Por lo que declaró Leo, va a ser un partido especial, emotivo, lindo. Si es verdad que será su último acá por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y yo voy a ser el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece".

En ese sentido, el entrenador aseguró que Lionel Messi estará desde el arranque y reveló que no conversó en privado con él sobre este enfrentamiento ante la Vinotinto: "Hablé cuando llégo, pero nada sobre el partido. Él ya lo ha dicho y con eso nos quedamos".

lionel scaloni lionel messi.jpg

Once titular ante Venezuela

Con respecto al once titular, el DT manifestó que Nicolás Otamendi, quien ayer no se entrenó normal, estará disponible y confirmó que "probablemente Alexis Mac Allister no forme parte del equipo" ya que la idea es "poner lo mejor". Además, remarcó que puede que aparezca "algún chico".

"Estamos en condiciones de hacerlo sin desvirtuar nada. Meter chicos que piden pista, esa es la idea. Hoy vamos a terminar de confirmarlo", señaló haciendo alusión al equipo que saldrá a la cancha y seguido, sobre la aparición de los juveniles en la lista de convocados.

"Las convocatorias no son en búsqueda de encontrar algo, sino en merecimiento de acuerdo a lo que vemos. Estos chicos demuestran que pueden estar y aportar. Para nosotros siempre son bien recibidos".

image

Continuidad al mando de la Selección Argentina

También aclaró que vive "normal" su presente en la Selección Argentina, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero remarcó: "No descarto ninguna renovación, pero en principio la cabeza está en otro lado. No se habló nada. Estoy bien acá, estoy muy cómodo. Hoy no es el momento, vienen partidos. Pero estoy muy bien la verdad”.